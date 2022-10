Literatur

Von dem Vergleich seines Debütromans mit der Serie "4 Blocks" hält der im Teheran geborene und seit 1986 in Berlin lebende Bar-Betreiber und Autor Behzad Karim Khani überhaupt nichts, wie er bei seinem Treffen mit Ronald Düker () bekennt: "So stellt sichvor", winkt er ab. Nein, Khanis Roman ist anders, versichert auch Düker:, brutal und in seiner Fragilität zugleich". Erzählt wird die Geschichte der Brüder Saam und Nima, die mit ihrem Vater nach der Hinrichtung der Mutter während der Iranischen Revolution nach Berlin fliehen und im Neukölln der Neunziger aufwachsen: Der Vater fährt Taxi, Saam gerät in brutale Straßengangs und beschützt den jüngeren Nima. Wenn Khani hier von Krieg, Gewalt und Männlichkeit erzählt, wird-Kritiker Arno Widmann sofort gefangen genommen: Das liegt für ihn vor allem an der schönendes Textes. In derhört Miryam Schellbach deutlich den Gangsta-Rap zwischen den Zeilen. Und wenn Khani sie mit schnellen Cuts, schnellen Autos und scharfen Waffen durchsjagt, radikal und differenziert, verschlägt es ihr den Atem. Erzählt wird die Geschichte der Brüder Saam und Nima, die mit ihrem Vater nach der Hinrichtung der Mutter während der Iranischen Revolution nach Berlin fliehen und im Neukölln der Neunziger aufwachsen: Der Vater fährt Taxi, Saam gerät in brutale Straßengangs und beschützt den jüngeren Nima. Wenn Khani hier von Krieg, Gewalt und Männlichkeit erzählt, wird-Kritiker Arno Widmann sofort gefangen genommen: Das liegt für ihn vor allem an der schönendes Textes. In derhört Miryam Schellbach deutlich den Gangsta-Rap zwischen den Zeilen. Und wenn Khani sie mit schnellen Cuts, schnellen Autos und scharfen Waffen durchsjagt, radikal und differenziert, verschlägt es ihr den Atem.RomanSuhrkamp Verlag. 472 Seiten. 26 EuroViel Action verspricht auch der neue Roman des ukrainischen Autors Juri Andruchowytsch, der seine Leser an der Seite des Pianisten, Radiomoderators und Ex-Revolutionärs Josip Rotsky durch die. Dort ist Rotsky - sein Name spielt an auf Joseph Brodsky, Joseph Roth und Leo Trotzki, wie uns Christian Thomas in derverrät - nämlich auf der Flucht, nachdem er der Mithilfe am Anschlag auf den "Vorletzten Diktator" beschuldigt wurde. Thomas fühlt sich wie im "", wenn der Autor im Verlauf des Romans immer weiter aufdreht, in einer absurden Mischung aus Parodien auf "pseudointellektuelle" Sprüchen, aus Binnen-Theaterstücken,, sexuellen Eskapaden und Trash. Eine "gewaltige Persiflage", die nicht zuletzt die Sprache selbst aufs Korn nimmt, meint er.-Kritiker Richard Kämmerlings entdeckt unter der Schicht aus Action,und Märchen einen dunklen Kern in Juri Andruchowytschs Roman von 2021: In der bewegten Geschichte des gefolterten Helden schimmert immer das Historische durch, die blutigenund ihre Folgen, die Andruchowytsch ins Exemplarische wendet, wie der Kritiker bemerkt. Großartig, wie Andruchowytsch Obszönes, Absurdes und Abschweifendes ohne große Beachtung der erzählerischen Logik, dafür zur Freude des Lesers unterhaltsam kombiniert.RomanS. Fischer Verlag. 208 Seiten. 21 EuroKürzlich ärgerte sich die Schriftstellerin Anna Yeliz Schentke aufüber die "GoTürkiye"-Plakate in Deutschland, auf denen das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus für "unvergessliche Sommer" und "neue Welten" wirbt: "Man muss es vielleicht noch mal in aller Deutlichkeit sagen: Urlaub in einemgeneriert Geld für den autoritären Staat." ( Unser Resümee ) Auch Dilek, die Heldin ihres Debütromans,im Internet unter dem Decknamen "Kangal" scharf und verlässt nach einer Reihe zerschlagener Demos Istanbul fluchtartig in Richtung Deutschland, wo sie auf besonders Erdogan-treue Anhänger stößt. Zudem ist da ihr Freund Tekin, den sie nicht in ihren Fluchtplan eingeweiht hat, und ihre in Frankfurt lebende Cousine Ayla, die zum Missfallen ihrer Eltern ihren prügelnden Ehemann verlassen hat. Imstaunt Judith von Sternburg, wie kunstvoll Schentke die Handlungsfäden verwebt - und ganz ohne erhobenen Zeigefinger auf Klischees und Stereotypen hinweist. In derlobt Fridtjof Küchemann den unaufgeregten, aber dennoch eindringlichen Ton und die plastische Zeichnung der Figuren, die ihm Empfindlichkeiten, Differenzen und Widersprüchliches innerhalb und zwischen den Generationen sichtbar machen." und "auf der Höhe der Zeit" nennt-Kritikerin Anke Dörsam das Buch, das sie auch sprachlich überzeugt. Schentke "hat keinen identitätspolitischen Thesenroman, sondern eine in Sprache und Formgeschrieben", urteilt Christoph Schröder aufüber diesen "verblüffend realistischen" Roman.RomanPenguin Verlag. 384 Seiten. 26 EuroErwartbar hymnisch wird der nun auf Deutsch vorliegende, im englischen Original bereits 2020 erschienene Roman des britisch-sansibarischen Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah besprochen. Gern attestieren die KritikerInnen Gurnah immer wieder, er beleuchte die deutsche Kolonialvergangenheit in Ostafrika "aus afrikanischer Perspektive". So auch Adam Soboczynski in der, der in diesem Roman auch die Frage einer Kontinuität zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus verhandelt sieht.-Kritikerin Sylvia Staude erfährt bei der Lektüre ganz", dafür mit angemessener historischer Distanz von Hunger, Tod und Armut, von der Sehnsucht nach Flucht, dem Kampf ums Überleben und von Hass, aber auch Bewunderung für die Kolonialisten. Mit welcher "Nüchternheit" undGurnah die wenig chronologisch erzählten Schicksale von Ilyas, Afiya, Khalifa und Hamza entfaltet und dabei einen eindringlichen Blick in eine wenig aufgearbeitete Vergangenheit ermöglicht, findet Staude bewundernswert. Für-Kritikerin Sigrid Löffler ist Gurnah ein "Meister der Zwischentöne": Wie der Autor mit seiner "" Geschichte der Erfahrung von Kolonialismus und Migration eine leise, abergibt, beeindruckt Löffler.RomanKanon Verlag. 224 Seiten. 23 Euro"Die brutalste, ehrlichste unddessen, was in den Seelen schwarzer Männer und Frauen passiert ist und passiert", urteilteüber diesen Debütroman der 1949 in Kentucky geborenen Autorin, der im Jahr 1975 vonentdeckt und veröffentlicht wurde. Nun liegt der Roman in Pieke Biermanns Übersetzung auf Deutsch vor und die KritikerInnen sind dem Kanon-Verlag dankbar. Jones erzählt in ihrem Roman von der Blues-Sängerin Ursa und ihren Traumata, ausgelöst durch einen brasilianischen, sklavenhaltenden Urgroßvater, der durch familiäre Vergewaltigung auch ihr Großvater ist. Für-Kritikerin Lara Sielmann ist das Buch ein bedrohliches,aus Dialogen, Traumsequenzen und erzählenden Passagen, in dem in jeder Szene nie mehr als zwei Figuren auftreten. Darüber hinaus bewundert sie die so direkte wieder Autorin. Als "hochpoetischen", schmerzhaften Text empfiehlt Katharina Döbler imden Roman. Auch Cornelia Geissler ( verfällt schnell dem Rhythmus des Buchs, das sie nicht nur "bestechend gut geschrieben", sondern auch "brandaktuell" findet. Fürhat Calvin Baker die Autorin porträtiert Deutschlands Versagen und die Lehren für die ZukunftCh. Links Verlag. 248 Seiten. 20 EuroZwei aktuelle Bücher empfiehlt uns - bisher erst - Viola Schenz in derzum Krieg gegen die Ukraine. Zum einen Sabine Adlers Abrechnung mit der deutschen Russland-Politik, die sich Schenz zwar früher gewünscht hätte, aber immerhin helfe Adlers Intervention immer noch gut gegen die sich wieder breit machende "Mitleidsmüdigkeit", meint sie. Wenn die Osteuropa-Expertin des" das "Appeasement" der Sozialdemokraten auseinandernimmt, zudem eine Erinnerungspolitik, die eigentlich nur Russland kenne, aber nicht die anderen Opfer nationalsozialistischer Eroberungs- und Vernichtungspolitik, rechnet die Kritikerin Adler hoch an, wie sie historische Wissenslücken auffüllt und auch an die Verbrechen russischer Politik aus der jüngeren Zeit erinnert. Wichtig erscheint Schenz auch das Buch "Der Killer im Kreml" bestellen ) des britischen Autors, den sie als unerschrockenen und hartnäckigen Journalisten kennt. In seinem aktuellen Buch über Wladimir Putin zeichnet Sweeney den Aufstieg des Geheimdienstlers zum Kremlherrscher nach. Er erinnert die Rezensentin an die Ermordung von Kritikern wie Anna Politkowksja oder Boris Nemzow, an die Anschläge auf die Moskauer Wohnblock, für die Sweeney Putin verantwortlich macht, aber auch an den Abschuss der Boeing MH117 oder die blutig beendete Geiselnahme von Beslan. Sweeney zeichnet ein Bild von Putin in einer Mischung aus "", schließt sie.Wie der Traum einer Vielvölkerstadt in Flammen aufgingWBG Theiss. 464 Seiten. 38 EuroDerzeit kann man lesen, wie die Spannungen zwischen dersich in den letzten Wochen verstärkten. Man wirft sich gegenseitig Militarisierung und Verletzung des Luftraums vor: "Die Zwischenfälle ereigneten sich während der türkischen Feiern, die an die entscheidende Schlacht Atatürks im Unabhängigkeitskrieg gegen Griechenland vor hundert Jahren erinnerten", berichtete zum Beispiel die. Giles Miltons Buch "Das Inferno von Smyrna" hat das Verdienst eines derdes 20. Jahrhunderts in Erinnerung zu rufen, das heute kaum mehr präsent ist. Die Stadt Smyrna war einmal der Traum der Levante: Türken, Griechen, Juden und Armenier lebten hier einträchtig oder auch nicht so einträchtig zusammen und trieben unter dem Schutz der osmanischen Regierung einen blühenden Handel. Aber nach dem Ersten Weltkrieg brannte in dieser Region derlos, der im Völkermord an den Armeniern, aber auch der Auslöschung der Stadt Smyrna gipfelte. Die Griechen waren in diesem Spiel keine Waisenknaben, schreibt Rezensent Peter Mathews im, auch nicht die "Schutzmächte" Großbritannien und USA, aber letztlich führte die türkische Rache zu über hunderttausend Toten und zur Auslöschung eines unvergleichlichen kulturellen Reichtums. Bis heute haben die Türken diese "Befreiung Izmirs" nicht aufgearbeitet, die auch einen riesigen Bevölkerungstausch auslöste: 500.000 Muslime wurden aus Griechenland in die Türkei ausgewiesen. 1,3 Millionen Griechen mussten das Gebiet der neuen Türkischen Republik verlassen. Auch-Redakteur Rainer Hermann bespricht das Buch - dessen Autor übrigensdafür findet, dass der Völkermord an den Armeniern von den Jungtürken geplant war - sehr positiv.Suhrkamp Verlag. 108 Seiten. 18 EuroDass ein Autor sechzig Jahre nach einem Buch, mit dem er einst berühmt wurde, eine Art Fortsetzung vorlegt, kommt auch nicht alle Tage vor. Die Öffentlichkeit wandelt demnach weiterhin ihre Struktur. Sie, aber doch nicht mehr so, wie es der Kommunikationsphilosoph gern hätte. Es handelte sich bei dem Text ursprünglich um einen Zeitschriftenessay, der nun also zu einem Buch ausgebaut wurde, und die Kritik salutierte wie ein Mann (eine Rezensentin war zumindest in den vomausgewerteten Medien nicht dabei). Habermas stellt der digitalen Öffentlichkeit die übliche Diagnose: Soziale Medien schön und gut, aber da darf jeder einfach so drauflos diskutieren, das führt nur in Hass und Chaos und ist nicht gut für die Demokratie. Als alles noch kuratiert war, war es Habermas doch lieber. Die Reaktionen sind begeistert - ja, es gehe schlimm bergab mit der Öffentlichkeit seit dem Internet - bis freundlich skeptisch wie etwa bei Arno Widmann in der, der bemerkt, dass die Öffentlichkeit noch nie so diskutierte, wie Habermas sie beschrieb.Literarische Essays 1960-2010Wallstein Verlag. 320 Seiten. 32 EuroWer den Lesestoff aus unseren Bücherbriefen schon durch hat, dem empfehlen wir gern die 62 Essays aus den Jahren 1960 bis 2010, die der Wallstein-Verlag unter dem Titel "Was wir wiederlesen wollen" anlässlich des 100. Geburtstages vonzusammengestellt hat. In den literarischen Essays, die der in Prag geborene und in die USA emigrierte Literaturwissenschaftler in fünf Jahrzehnten fürundverfasste, erkennt-Kritiker Kai Sina einmal mehr densowie den Skeptizismus, mit dem Demetz dem Stil begegnet. Ob er Kafka, Rilke, Fontane oder Portugals Literatur untersucht, die deutsche Literatur oder das tolerante Arbeitsklima in den USA, stets zaubert er beim Formulieren, Denken und Argumentieren, freut sich Sina über dieund unterhaltsamen Texte. In der empfiehlt Walter Klier den Band.Matthes und Seitz Berlin. 87 Seiten. 10 EuroJede Kultur beruht auf Aneignung, derweil werde über Aneignung aber nur noch im "" gesprochen, so lautet Jens Balzers These, die er auch im lesenswerten Gespräch mit Susanne Lenz () erörtert. Balzer möchte unterscheiden zwischen einer richtigen - respektvollen - Aneignung und einer falschen - respektlosen - Aneignung, die immer auchmitdenkt. Die Kritiker stimmen ihm nicht in jedem Punkt zu, den schmalen Band zum Thema lesen sie dennoch mit Interesse. In derweiß Klaus Walter zu schätzen, dass Balzer die Diskussion um kulturelle Aneignung von einem linken Standpunkt führen möchte. Dass er sich dabei auf einschlägige Verfechter des Hybriden beruft, auf Judith Butler, Paul Gilroy und vor allem, gefällt dem Rezensenten gut, schließlich sei beim Pop alles Aneignung, Vermischung, performative Kostümierung. Doch sieht Walter auch, dass Balzers Konzept, gute und böse Aneignung fein säuberlich zu unterscheiden, schnell an seine Grenzen gerät.-Kritiker Thomas Ribi legt die Stirn in Falten, wenn Balzer den Rechten vorwirft, eine Artüber das Thema der kulturellen Aneignung initiieren wollen.