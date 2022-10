Erpresste Komik: "Triangle of Sadness"

Tobias Kniebe nimmt in der SZ den Kinostart vonReichen-Groteske "Triangle of Sadness" zum Anlass, um über den sagenhaften Erfolg des Regisseurs nachzudenken, der die internationale Filmbühne erst vor etwas über zehn Jahren betreten und sich seitdem schon zwei Goldene Palmen in Cannes abgeholt hat, auch wenn er "nicht der subtilste aller Meisterregisseure ist". Der schwedische Filmemacher operiere am "": "Wer definiert, was 'Wirklichkeit' ist? Alles nur eine Frage der besseren Beweismittel" oder doch nur "eine Machtfrage? ... Kein anderer Regisseur steuert im Augenblick derart zielsicher auf diesenzu, der sich in den vergangenen Jahren zur schwärenden gesellschaftlichen Wunde ausgeweitet hat. Bei der Frage etwa, ob es eigentlich eine Coronapandemie gibt oder wie gefährlich Wladimir Putin ist., aber zwei oder noch mehr Wirklichkeiten, überall."Andreas Kilb ist in dervon "Triangle of Sadness" derweil deutlich genervt: Der Film exerziere sein Programm anhand dreier Episoden durch, jede dieser Episoden widmet sich einem aktuellen: Die Schauspieler "hätten die Chance, den Rahmen, den der Film um sie spannt, zu durchdringen, seine Themen lebendig, seine Abstraktionen konkret zu machen, wenn Ruben Östlund, der Regisseur, sie gewähren ließe. Aber Östlund lässt sie nicht, weil er sich für das, was in den Figuren steckt, im Grunde nicht interessiert. ... Der Film zwingt uns, über diesezu lachen, aber es ist eine, weil sie von Gespenstern und Popanzen ausgeht, nicht von Abbildern der Wirklichkeit." Diehat ihr Gespräch mit dem Regisseur online gestellt.Weitere Artikel: In der skizziert Hanns-Georg Rodek den seit Jahren anhaltenden, dessentwegen mittlerweile einige namhafte Filmemacher vom Regime in Haft gesetzt wurden. Nachrufe auf die Schauspielerin("Mord ist ihr Hobby") schreiben Manuel Brug ( Welt ) und Johanna Bruckner ().Besprochen werden"The Woman King" ( FAZ ),"Mona Lisa and the Blood Moon" ( Tsp , mehr dazu bereits hier ) undDokumentarfilm "Verschwinden/Izginjanje" über das Verschwinden der slowenischen Sprache in Südkärnten ( Standard ).