William Kentridge: Notes Towards a Model Opera.

Rosa Loy, aus der Ausstellung "Flaneurin" im Frauenmuseum Wiesbaden.

Wie stets beigibt es auch in seiner Ausstellung in der Royal Academy viele Megafone, Kameras, Schreibmaschinen und Bäume zu sehen, gibt Adrian Searle imzu, aber immer wieder packen ihn die Arbeiten des südafrikanischen Künstlers zu: "Hinzu kommen Wandteppiche, die von alten Landkarten abgeleitet sind und die Aufteilung eines Kontinents durch die europäischen Großmächte des 19. Jahrhunderts darstellen, sowie ein Film mit drei Leinwänden, der auf den Opern basiert, die Mao Zedongs Frauwährend der chinesischen Kulturrevolution schuf. Kentridge hat die Handlung nach Südafrika verlegt, wo einetanzt, in einem Werk, das auf den chinesischen Wirtschaftskolonialismus im heutigen Afrika anspielt. An anderer Stelle der Ausstellung treffen wir Kentridge in seinem Atelier. Er steht neben sich, ein durch einen einfachen filmischen Trick geteiltes Ich; beide identisch gekleidet, beide mit Glatze, beide mit dem Zwicker am schwarzen Band. Kentridge, der Künstler, sitzt an seinem Schreibtisch, umgeben von Zeichenmaterial und den Werkzeugen seines Handwerks. Neben ihm steht sein, das wie ein Schulmeister über sein träges, lethargisches Double schimpft und spottet. Momente des Humors sind hier willkommen."





-Kritikerin Katinka Fischer lässt sich im Frauenmuseum Wiesbaden vonhinab in die figurativen Traumwelten der Leipziger Malerin führen: "Loys Bildideen erscheinen so rätselhaft, weil eine mögliche Erzählung eingefroren ist wie ein Filmstill. Man kann sie kaum entschlüsseln, obwohl sie doch aus einem realistischen Formenvorrat schöpfen und nicht selten die Kunstgeschichte heraufbeschwören. So greift die Künstlerin bei ihren Gemälden bevorzugt zu Kasein, dessen kreidig matte Oberfläche anerinnert. Komponiert wie eine traditionelle Pietà ist auch das 2004 entstandene Gemälde 'Mondlicht' - mit dem Unterschied, dass das Kind, das die Mutter in ihren Armen hält, den Körper einer jungen Frau hat, während sichGliedmaßen verflüssigen und inmäandern."Weitere Artikel: In der erklärt Lisa Berins, wie sich die Macher der Documenta einen fairen Kunstmarkt vorstellen: In dersetzt sich der Preis eines Kunstwerks aus den eingesetzten Mitteln, der Arbeitsszeit und dem weltweit höchsten, in Australien gezahlten Mindestlohn zusammen. Seltsam dünn scheint, was das Kunstmuseum Bern in seiner Bilanz despräsentiert: Von den 1600 Arbeiten, die sich im Besitz des NS-Kunsthändlersund später seines Sohnes befanden, wurden bisher lediglich berichtet Kito Nedo in der