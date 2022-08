Angenehm unaufgeregt: Carla Simóns "Alcarràs"

Ganz große Bastelkiste: Jordan Peeles "Nope"

Für "Alcarràs" hatin diesem Februar den Goldenen Bären der Berlinale erhalten - jetzt läuft ihr mit Laiendarstellern umgesetztes Drama über, die ihren Beruf kaum mehr ausüben können, auch regulär in den Kinos an. Die Regisseurin "präsentiertund das obwohl die Arbeit auf der Plantage noch ganz händisch abläuft, kaum Technologie zwischen Mensch und Natur geschaltet ist", schreibt Jonas Nestroy im. "Der Sommer und die sonnendurchfluteten Bilder des Films suchen keine Extreme, wollen weder mit flirrender Fieberhaftigkeit elektrisieren, noch die hitzebedingte Paralyse der Hundstage beschwören: Kein Überschuss an Bewegung, aber eben auch kein Stillstand." Daszeigt sich hier bestens in Form, schwärmt Andreas Kilb in der: "Wenn man sieht, wieund die anderen Streamingdienste die globale Bilderproduktion unter sich aufteilen, fragt man sich manchmal, welchen Platz das europäische Kino in diesemin Zukunft einnehmen wird. Carla Simóns Film gibt darauf eine Antwort. Er passt in kein Serienformat, und er verweigert sich der Ästhetik des Laptops, in der sich ein erklärendes Bild ans andere reiht. Wer ihn sehen will, muss in ihn. Er braucht diemehr als die Superheldenfilme." Auch-Kritiker Jens Balkenborg ist begeistert : "Simóns humanistischer,, in dem sich Erinnerung und Fiktion berühren, lässt an Regisseurin Chloé Zhao denken. ... . Jedes Paradies, davon erzählt Carla Simón mit, bittersüßer Schönheit und Poesie, hat seine Halbwertszeit und muss irgendwann Neuem weichen. Und dass dieses Neue in Alcarràs eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, die nicht ohne (persönliche) Opfer zu bekommen ist, dass alsoaufgezeigt werden, ist nur ehrlich." Für Dlf Kultur hat Patrick Wellinski mit der Filmemacherin gesprochen





Aufneuen, erneut gesellschaftspolitisch tief unterlegten Horrorfilm "Nope" hatten wir an dieser und jener Stelle schon hingewiesen. Nach zwei Erfolgen liegt Hollywood dem afroamerikanischen Regisseur zu Füßen und nur "der Himmel ist die. Wortwörtlich", schreibt Tobias Kniebe in der. Begeistert ist er davon nicht: "Die grenzenlose Freiheit nach einem Sensationserfolg - warum tut sie so vielen Filmemachern nicht gut? Jordan Peele ist da leider keine Ausnahme. Sein Budget erlaubt es ihm, dieaufzumachen und eine Art Hommage an den Steven Spielberg der 'Unheimlichen Begegnungen' zu inszenieren, da zeigt sich seine Begabung. Anders als sein Vorbild glaubt er aber offenbar, dass er auf starke Figuren und eine packende Geschichte verzichten kann, und dass man ihm schon verzeihen wird, wenn er dieselbe Sequenz immer wieder bringt, nur jedes Mal noch größer." AuchTim Caspar Boehme wird es an Absurditäten mitunter etwas viel: "Ein bisschenfügt sich das ins Ganze, überfrachtet es fast. Doch Peele gleicht dies umso stärker mitaus." Auch Julia Lorenz von hat gewisse Vorbehalte: "Trotz seiner Ideenfülle fühlt sich der 130 Minuten lange Film seltsam zerdehnt an, wie ein Gewaltmarsch durch die heiße Prärie, der einen irgendwannlässt." Für diehat Daniel Kothenschulte mit dem Regisseur gesprochen Besprochen werdenInzestdrama "Grand Jeté" ( Freitag taz ),"Der junge Häuptling Winnetou" ( Perlentaucher Welt ),aufgezeigter Film "Faya Dayi" ( Tsp ),aufgezeigte Broadway-Adaption "The Humans" ( SZ ) und "Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr" mit Timothy Spall ( SZ ). Außerdem verrät uns die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen.