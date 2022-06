Im freut sich Amira Ben Saoud darüber, dass80s-Klassiker "Running Up That Hill" dank der neuen Staffel der-80s-Horrorsause "Stranger Things" wieder in den Charts steht. "Die, immer auf der Seite der Outsider, kann mit Bushs Nonkonformismus viel anfangen und liest sie sicherlich auch anders als ihre Ersthörerinnen und Hörer: als, Feministin, als politischen Menschen, als den sich Bush selbst überhaupt nicht begreift. Aber genau das ist das Schöne an verschiedenen Lesarten, weil sie einen Dialog ermöglichen. Im besten Fall haben Boomer, Millennials und die Gen Z jetzt für einen Tag ein, zu dem sie sich austauschen können: 'Running Up that Hill'. 'Let's exchange the experience, oh, uhh!,' heißt es dort ja passenderweise." In der Serie holt der Song ein Mädchen via Walkman aus einer dämonischen Parallelwelt zurück in unsere Welt:Weiteres:Popkolumnist Jakob Biazza freut sich darüber, dassim Herbst den letzten Song, denje sang, nach langem Zaudern und Zögern nun doch veröffentlichen wird. Ein Songschreiber wirftvor, ihren Hit "All I Want for Christmas is You" von ihm abgekupfert zu haben, berichtet Johannes Korsche in der. Frederik Hanssen porträtiert imdie Solo-Kontrabassistin, die in der kommenden Saison zum Berliner Konzerthaus wechselt. Im porträtiert Gunda Bartels die PopmusikerinBesprochen werden der erste Auftritt derin Spandau seit 40 Jahren ( Tsp ), ein Konzert vonin Frankfurt ("es istin der Musik", notiert Stefan Michalzik in der), neue Popwiederveröffentlichungen, darunter "Sister" von Standard ), und das neue Country-Album von NZZ ). Hier das Titelstück: