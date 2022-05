Diedürfte schon jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher sein. Die Feuilletons stehen ratlos vor dem Scherbenhaufen, als der sich dasnach der peinlichen Selbstdemontage des vergangenen Wochenendes nun darstellt ( unser erstes Resümee ). "Der deutsche Schriftstellerverband PEN hat sich am Wochenende auf seiner Jahrestagung in Gotha selbst zerlegt", resümiert Julia Encke in derdie Geschehnisse - "Arschloch" wurde gerufen, Mittelfinger gezeigt. "Wie der heillos zerstrittene Verein wieder zur Sache kommen und sich seinen Aufgaben widmen will, ist nach der Tagung in Gotha tatsächlich."Die vorläufigen Fakten: Das Präsidium ist am Samstagmorgen zurückgetreten, fürs Erste wird der Autorden Verein interimsmäßig führen, meldet Julia Encke in der. Haslinger wolle sich um Versöhnung bemühen, stehe für eine vollwertige Amtszeit aber nicht zur Verfügung, zitiert ihn der"Alle Beteiligten haben irgendwie verloren", resümiert Cornelius Pollmer in derund schließt explizit auchmit ein, dem Pollmer attestiert: "... Zum Antritt als Präsident war klar, hier fühlt sich einervon der neuen Rolle. Und hier hat zweitens einer ein ihm wichtiges Anliegen, nämlich die tatkräftige Hilfe für wo auch immer bedrohte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Der ganz große Abgang Yücels jetzt lässt sich auch so lesen, dassam Ende gesiegt haben über die Sache." So sei "auch ihm zu attestieren". In einem zweiten Artikel schreibt Pollmer: "Der tragische Held Deniz Yücel ist in seiner kurzen Zeit als Präsident genau das gewesen, was derdringend braucht - nur davon eben so dermaßen zu viel, dass er am Ende selbst sich und seine Arbeit verunmöglicht hat."Zum-Interview hat Pollmer Yücel ebenfalls gewonnen. Der betont, dass es bei all dem grellen Spektakel im Grunde um ernste Angelegenheiten ging, nämlich um das ""-Programm und dessen Umsetzung. Yücel kritisiert einen "" mit den Stipendiaten: "Stella Nyanzi, die auch in Gotha gesprochen hat, wurde in Uganda wegen eines Gedichts aufverhaftet, sie saß ein Jahr im Knast, dann bot man ihr an: Du kommst raus, wenn du kooperierst und. Sie sagte Nein und saß deswegen noch länger im Knast. Und so jemandem wird von der 'Writers in Exile'-Beauftragten Astrid Vehstedt gesagt: Nicht twittern, Klappe halten. Das ist kolonialherrenhaft, das istund eine."Ralf Sotschek, selbst PEN-Mitglied, zeigt sich in dervöllig entgeistert vom Verlauf der Veranstaltung: "Man schrie sich zehn Stunden lang gegenseitig an", daneben gab es "", als ein Redner seine Publikationsliste ins Spiel brachte, die ja viel länger als die von Deniz Yücel sei. "Es war zum!" Ziemlich "befremdlich" findet auch David Hugendick im-Kommentar die Szenerie.Dirk Knipphals spricht in dervon "", die Redebeiträge störten - ein fatales Signal für alle, die mit Yücels Präsidentschaft einendes ergrauten Vereins erwarteten. "Es ist erst einmal nur schwer abzusehen, wie dieser Verein jemals wieder intellektuell ernst genommen werden kann. ... Auf gar keinen Fall darf es ein Zurück in die Zeit vor der Präsidentschaft Yücels geben. Vielmehr muss der deutsche PEN jetzt nicht nur an der Professionalisierung seiner Strukturen arbeiten, sondern vor allem seine interne Kultur von Grund auf ändern."Außerdem: Der Schriftsteller meditiert in einem-Essay über. Der bringt einen Essay vonüber die Schriftstellerinsetzt in der hier und dort sein Kriegstagebuch ausfort. Im Literaturfeature für wirft Jörg Plath einen Blick in' Arbeitagstagebuch für dessen "Roman eines Schicksallosen". Im Comic gibt es mal wieder einen vor Gericht ausgefochtenen Erbenstreit, berichtet Stefan Pannor im- diesmal geht es umBesprochen werden"Der Schlaf in den Uhren" ( Freitag FR ),' "Hinter der 'Weltbühne'. Hermann Budzislawski und das 20. Jahrhundert" ( Freitag ),' Comic "Die 5 Leben der Hilma af Klint" ( Freitag ),Krimi "Ein Leben lang" ( FAZ ) und neue Hörbücher, darunter eine Autorenlesung vonRoman "Schimmernder Dunst über Coby County" (FAZ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Frieder von Ammon über"An die Zikade":"Selig bist du, liebe Kleine,Die du auf der Bäume Zweigen,Von geringem Trank begeistert,..."