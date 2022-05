Das war gestern fast Abend fast slapstickartig, was sich in den RSS-Feeds und Tickern der Medien abspielte: Erst kamen Jubelmeldungen, dassals Präsident desmit äußerst knapper Mehrheit im Amt bestätigt wurde, gefolgt im kurzen Abstand von Meldungen, dass Yücel in dieser Funktion zurücktritt und das natürlich nicht ohne markigen Abgang: "Ich möchte nichtsein. Ich trete zurück - und aus diesem Verein aus.""Man könnte nun natürlich sagen, dass hier eineauf Bratwursthaftigkeit in einer Bratwurstbude trifft", kommentiert Gerrit Bartels im, "aber auch, dass Deniz Yücel sich in seiner latententreu geblieben ist." In einem-Thread begründet Yücel seinen Rück- und Austritt unter anderem, dass die weiteren Personalien-Abstimmungen des Abends (teils "") nur den Schluss zulassen, dass er lediglich "als" geduldet werde. "Wir mussten heute feststellen, dass unsere Versuche, den deutschen PEN zu einer modernen NGO zu machen und ihm in zeitgemäßer Form seiner alten Relevanz als Intellektuellenvereinigung zurückzugeben, von einer Mehrheit nicht gewollt ist. Der PEN von heute hat nichts mit der Ahnengalerie zu tun und nur wenig mit der namhaften Mitgliederliste. Er wird dominiert von, die ihre Mitgliedschaft als Ausweis der eigenenbrauchen."Diesen Entscheidungen vorausgegangen war eine sich über quälend lange Stunden hinziehende, lautstarke, bei der sich das deutsche PEN-Zentrum nach Strich und Faden blamierte. Die Mitglieder der Vereinigung hatten sich "in einerzehn Stunden lang angebrüllt", berichten Jan Wiele und Julia Encke in der. Von "Buhrufen" bei Redebeiträgen berichtet auch Dirk Knipphals in der. Noch vor den Abstimmungsergebnissen berichtete Jan Wiele online bei derüber die teils haarsträubend absurde Atmosphäre der Vereinssitzung: "Diemit ständigen Zwischen- und Ordnungsrufen, der Rückzug in Bürokratie offenbarteeiner zerrissenen Gemeinschaft."Auch Marc Reichwein von der steht fassungslos vor dem Scherbenhaufen, zu dem sich das deutsche PEN-Zentrum gestern selbst zerlegte: Man wurde sich ja noch nicht einmal über das Wie der Veranstaltung grün. "Bei der simplen Frage, wer Protokoll führen und wer moderieren könne, kam es zu." So war man "Drei Stunden allein damit beschäftigt, die Veranstaltung ordentlich beginnen zu lassen. ... Eine Aussprache kam nie zustande und blieb unter den verfahrenen Umständen - Illusion.. Stattdessen drohte man mit Anwälten, Unterlassungsklagen und beschimpfte sich mit dem- bis hin zurder mit der hybriden Veranstaltungsform nötig gewordenen digitalen Abstimmung: Man habe immer per Handzeichen abgestimmt, dann wolle man das auch diesmal. Daslag wie Mehltau über dieser Tagung."Weitere Artikel: schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Die Autorinhat ihren neuen Roman kurz vor Veröffentlichung zurückgezogen, weil mehrere Passagen darauswaren, meldet Marie-Luise Goldmann in derund verweist auf einen Entschuldigungs-Essay der Schriftstellerin auf, der allerdings - Ironie der Geschichte - ebenfalls vom Netz genommen wurde, da auch er ein Plagiat darstellte. In der spricht Andreas Fanizadeh mit dem Krimi-Autorüber die Faszinationskraft von Frankreichs Süden. Fürs "Literarische Leben" derspricht Matthias Jügler mit dem Schweizer Schriftsteller über- wo gerade zwar metereologischer Sommer herrscht, es aber dennoch schneit. Im Literaturfeature des widmet sich Matthias Kußmann dem Schweizer Schriftsteller . Außerdem bringt der Sender eine "Lange Nacht" von Eva Pfister über den Schriftsteller Besprochen werden unter anderem"Demut" ( FR ),"Der Schlaf in den Uhren" ( taz ) undBrettspiel-Roman "Spyderling" ( Welt ).