Die irische Autorin Anna Burns. Foto: Eleni Stefanou

Imhat Angela Schader ein Vorwort zu' Debütroman "Amelia" geschrieben, der am 14. August 1969 beginnt, mit der "Battle of the Bogside", die die "Troubles" in Nordirland einleitete: "Burns zählt zu den Autorinnen, die sich nicht schon mit einem fixen Thema und entsprechendem Konzept an den Schreibtisch setzen, sondern die geduldigmüssen. Oft würden die Charaktere dann auftauchen, während sie sich bei einem Spaziergang entspanne, verrät die Schriftstellerin; sie flüsterten ihr Informationen ein und hätten ihr so schon öfters den Weg aus einer erzählerischen Sackgasse gewiesen. So eigenartig schildert Burns diesen Vorgang, dass er gerade dadurch glaubwürdig wird: Sie müssesein, sagt sie, denn die Figuren redeten schnell und würden nichts wiederholen, zudem sprächen sie. Insbesondere den Schluss des Satzes müsse sie sich deshalb einprägen, denn wenn sie versuche, ihn vom Anfang her zu rekonstruieren, käme sie nie bis zum Ende."Im-Gespräch erklärt , warum sie - wie gerade in ihrem neuen Roman "RCE" - seit einiger Zeit nur noch Romane überschreibt: Sie "versuche, größenwahnsinnig und unter vollem Respekt vor allen Erkenntnissen der Komplexitätsforschung, einige konkrete Ursachen für das immer schnellereauf der Welt zu benennen. Zwischen 9/11, Überwachungsgesetzen, dem Erstarken autokratischer Regierungen und Digitalisierung ist eineentstanden, die nicht in der Lage war, allen Randnotizen wie Finanzskandalen und Verbrechen an den Ökosystemen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich setze dieser Ohnmachtentgegen, die in einer Utopie denken. Etwas, das uns allen fehlt." Und fügt hinzu: "Hoffnung war noch nie meine Kernkompetenz."Weitere Artikel: In dersein Kriegstagebuch ausfort. In der rät uns Richard Kämmerlings gerade in diesen Kriegszeiten zum Griff zuSpionageroman-Klassiker "Dame, König, As, Spion".Besprochen werden unter anderem"Die Kinder sind Könige" ( SZ ),Kurzgeschichtenband "Vor dem Sprung" ( ZeitOnline ),"Die Woche" ( NZZ ),Erzählung "Glückliche Menschen" ( BLZ ), eine Neuauflage vonundComicklasiker "Enigma" ( Tsp ),Jugendbuch "Der große Streik der Pflanzen" ( Tsp ) und"Eine Liebe in Kairo" ().