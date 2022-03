Bernard-Henri Lévy berichtet in der SZ von seinem Besuch in Odessa, wo er vom Strand aus die russischen Schiffe beobachten kann, die auf Befehle aus Moskau warten. Die Straßen sind leer, überall sind Barrikaden. "Bemannt werden die von Freiwilligen, oft sehr jungen Leuten, die zum ersten Mal im Leben eine Waffe in der Hand halten. Sie strahlen gleichermaßen Entschlossenheit und auch Furcht aus. Und eine nervöse Skepsis, als sie einen ausländischen Schriftsteller ohne Presseausweis vor sich in der Kontrolle haben: 'Es wimmelt hier von Doppelagenten', entschuldigt sich Wolodimir, ein ehemaliger Barkeeper. ... Zur großen Überraschung des Kremls, wo kein Zweifel daran bestand, dass das russischsprachige Odessa der Höhepunkt des imperialen Traums sein würde, hat der Krieg diese Stadt zusammengeschweißt wie nie zuvor. Aber es gibt immer noch welche, die Putin wollen. Sie arbeiten mit untergetauchten Agenten, die sich unter die Bevölkerung gemischt haben und auf ihr Signal warten. Die Einheit von Wolodimir hat heute Morgen zwei von ihnen festgenommen, drei wurden vorige Woche im Bahnhofsviertel nach stundenlangen Straßenkämpfen getötet. 'Nehmen Sie sich in Acht', sagt er: 'Das sind Mörder. Sie sind überall und nirgends.'"



Für den Freitag unterhält sich Erika Thomalla mit der im englischen Sprachraum gefürchteten Literaturkritikerin Lauren Oyler, die gerade ihren Debütroman "Fake Accounts" veröffentlicht hat und in ihrer Tätigkeit als Rezensentin vor keinem Verriss zurückscheut, selbst wenn er vom Zeitgeist zum Konsens erklärte Autorinnen wie Sally Rooney, Roxane Gay und Jia Tolentino trifft, die sie in ihrem Bemühen um klare Antworten auf komplizierte Sachlagen schrecklich didaktisch findet. Dabei sollte Literatur "ein möglichst genaues und vielschichtiges Bild der Welt vermitteln". Die Popularität solcher Literatur begann für sie um 2000 mit Onlinemagazinen, "die den Standpunkt vertraten: Wir glauben nicht an negative Literaturkritiken. Diese Magazine waren durchaus interessant, aber ich glaube, das waren die Anfänge dieser geradlinigen, vom Guten besessenen Kultur, die auch eine Reaktion auf die Ironie der 1990er-Jahre war. Und dann, glaube ich, verlangten die politischen Entwicklungen in den USA in den letzten Jahren von bestimmten Leuten, dass sie Statements abgaben." Heute "fühlt es sich bei manchen Autoren so an, als würden sie Wahlkampf betreiben".



Außerdem: Für die FAZ flaniert Hubert Spiegel mit Orhan Pamuk durch das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Hannes Stein spricht in der Welt mit Francis Spufford über dessen neuen Roman "Ewiges Licht", in dem der frühere Sachbuchautor sich ausmalt, was aus fünf Londoner Kindern hätte werden können, wenn sie nicht bei einem Angriff mit der V2 ums Leben gekommen wären. Kalkuttta, Indiens heimliche Hauptstadt der Lyrik, erwacht zu neuem Leben, berichtet Martin Kämpchen in der FAZ. Ulrich Rüdenauer erinnert in der FR an den Dichter Georg Heym.



Besprochen werden unter anderem Léonie Bischoffs Comicbiografie über Anaïs Nin (Tsp), Hermann Bausingers "Vom Erzählen" (online nachgereicht von der FAZ), Vitali Konstantinovs Comic "Alles Geld der Welt" (SZ) und zwei Bände mit den Tagebüchern von Rudolf Carnap (FAZ).