Ehemalige PEN-Präsidenten fordernals Präsident von. Vorgeworfen wird Yücel in einem offenen Brief, dass er sich bei der Lit.Cologne für eineausgesprochen hatte. "Wenn man den fünf Ex-Präsidenten (...) gegenüber ungnädig sein möchte, ließe sich das so zusammenfassen: 'Skandal! Präsident des Vereins der freien Worte äußert freie Worte!', schreibt dazu in derNele Pollatschek, die Yücels Plädoyer zwar leichtsinnig findet, aber als Meinung für völlig zulässig: "Das Schöne an der Wahl eines so medienwirksamen Präsidenten wie Yücel ist, dass man eigentlich sehr genau weiß, was man bekommt: Yücel" und der "ist niemand, der auf aggressive Autokraten mit Zurückhaltung reagiert. Das alles macht ihnfür das Amt eines Vereinspräsidenten, der eher zurückhaltender Amplifikator eines Gruppenkonsenses als selbständiger Sprecher sein sollte. Aber das wusste man nun wirklich, um nicht zu sagen:."Allerdings dürfte das mit der Flugverbotszone wohl eh nur einsein. Offenbart schwelen hinter den Kulissen schon länger Konflikt und Unmut. Nicht nur sorgt Yücels Social-Media-Verhalten für Ärger, die Schriftstellerin und PEN-Mitgliedhat zudem Einblick in interne und "'versehentlich'" weitergeleitete Korrespondenzen, über die sie in derberichtet. Aus dem Mailwechsel gehe hervor, "wie das von Yücel geleitete Präsidium versuchte, den gerade wiedergewählten Generalsekretär Heinrich Peuckmann, die von der Position der Beisitzerin in das Amt der Writers-in-Exile-Beauftragten beförderte Kollegin Astrid Vehstedt und die Angestellten des PEN-Büros in Darmstadt loszuwerden - obwohl nicht ersichtlich war, was diese sich hätten zuschulden kommen lassen. Geplant war, sie mittels eineszum Rücktritt zu zwingen..., wobei der Mail-Austausch Einblick in ein Präsidium erlaubt, das Menschen als 'Elefanten' und 'Flusspferde' bezeichnet, sie('sein Alter macht es leichter, ihm den Rücktritt nahezulegen') undbetreibt", kritisiert Reski.Szenenwechsel: Wohl nur "ein Fünfzigstel jener Menschenzahl", die bei einem normalen Jahrgang derin die Stadt käme, fanden sich in diesem Jahr zur von den Verlegernundspontan auf die Beine gestellten Ersatzveranstalting "pop_up" ein, berichtet Andreas Platthaus in seinem Resümee in der. Dennoch war dieses Treffen im kleinen Kreis in jeder Hinsicht erfolgreich: "Der herrschende Geist in der hohen Halle des Veranstaltungsortes 'Werk 2' war einer von gegenseitiger Hilfe. ... Das, wofür Leipzig als Messestandort im Vergleich zu Frankfurt steht --, wurde einmal mehr gestärkt." AuchDirk Knipphals erlebte "eine ziemliche Buchmessen-Atmosphäre", schließlich gaben sich auch Stars wie der Nobelpreisträgerundein Stelldichein, fernerhin gab es "Gossip, Begegnungen und kleine Sticheleien" sowie "einen Einblick in die Vielfalt der Verlagsangebote. ... Mit etwas Abstand betrachtet, erzählte die Veranstaltung auch von dem" der Branche.Auch David Hugendick von fand es super: "Eine Pop-up-Messe ist sicherin unserem Pop-up-Universum, zumal, wenn sie wie diese das liebevoll Improvisierte, das herzlich inszenierte Provisorische so hervorhebt." Hier vergaß man rasch "dieaus Literaturdebattendeutschland, die einem nach der Absage der Leipziger Buchmesse so aufgedrängt wurden: Ob es eine Verschwörung der sogenannten Konzernverlage gegen die sogenannten unabhängigen Verlage gäbe. Oder ob sich hinter der Absage nicht gleich noch eineiner westdeutsch dominierten Branche gegen die angeblich zuwendungsbedürftigen Literatur- und Leselandschaften Ostdeutschlands verberge. Oder ob sich hier nur wieder der alte Gratiskonflikt zeige: Kapital gegen alles andere. Oder war's doch einfach die Angst vor Corona?"Felix Stephan fokussiert in dervor allem auf Veranstaltungen zum: "Wieder habe eine große literarische Tradition die Barbarei nicht verhindern können, sagte der russische Schriftsteller: Die deutsche Literatur habe Auschwitz nicht verhindert, die russische nicht den Gulag, und jetzt auch nicht Mariupol. ... Bis eine adäquate Sprache gefunden ist, bannt man die eigenemit Formeln: Michail Schischkin sagte, dieser Krieg werde im Namen des russischen Volkes geführt, also auch in seinem, und er könne die Ukrainer nur um Vergebung bitten für etwas, das nicht zu vergeben sei. Diesei in Russland einfach ausgefallen." Auch Katrin Hillgruber resümiert imunter anderem eine Veranstaltung, bei der die ukrainische Autorinauf ihre russische Kollegintraf. "Obwohl sie seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, werde sie nun überall alsvorgestellt, meinte Poladjan irritiert: 'Das drängt mich in eine Position, die mir die Möglichkeit raubt,mit der Ukraine zu zeigen.'" Juliane Streich berichtet in dervon einer Veranstaltung über die Literatur und was sie gegen den Krieg in der Ukraine ausrichten kann.Außerdem: Diebringt Folge 12 und Folge 13 ausKriegstagebuch aus. Der Literaturwissenschafter Ansgar Mohnkern warnt in derdavor,gegen die Ukraine vor der Folie großer Erzählungen zu betrachten - wie er anhand von"Moby Dick" illustriert. Im Kommentar auf fordert die Germanistin Sabine Scholl ein Ende derim Literaturbetrieb. Niklas Elsenbruch berichtet in dervon einem Auftrittin Leipzig.Besprochen werdeneben mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneter Essayband "Etymologischer Gossip" ( taz ),"Omertà" ( Welt ),"Die Einstellung" ( FR ),Erzählband "Alissa kauft ihren Tod" ( Standard ),"Wilderer" (online nachgereicht von der FAZ ),"Frei" ( Welt ),Biografie über Dlf Kultur ),"Die Kinder sind Könige" ( Standard ) und neue Hörbücher, darunter' Lesung von Roman "Wir waren wie Brüder" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Urs Heftrich über"Ein Wachslicht brennen wir dem neuen Morgen":"Ein Wachslicht brennen wir dem neuen Morgender noch gesichtslos ist und unbekannt..."