Für die spricht Vojin Saša Vukadinović mit der Filmemacherin, die gemeinsam mitundmit "Deine Straße" einen essayistischen Kurzfilm über den Saime-Genç-Ring in Bonn gedreht hat, der nach einem Opfer desbenannt ist. Kar fragt in ihrem Film "warum Saimes Straßeliegt und wem ein Platz im Zentrum zugestanden wird - und ob es hier wirklich ums Erinnern oder nicht vielmehr umsgeht. ... Die Gegend war erst im Entstehen begriffen und wurde neu gebaut. Diese Straße bekam ihre Bedeutung noch vor ihrer Existenz. Nur kann das Gedenken dort keinen Frieden stören, da dieser Ort keinen Frieden sucht, er ist. Ein Mahnmal, das keinen mahnt, ist seltsam, aber damit wurde quasi der gerade noch lebbare Kompromiss zwischen Verdrängenwollen und Erinnernmüssen gefunden." Einen Eindruck des Films gibt es beimauf, der gerade seinen neuen ( hier besprochenen) Katastrophenfilm "Moonfall" ins Kino bringt, zeigt sich im-Interview wenig zuversichtlich, wasbetrifft: Im klassischen Kinobetrieb geht es nur noch um Superhelden und Franchises, das Home-Equipment verführt immer mehr zum Kino zuhause und die Oscars gehen an Filme, die kaum jemand gesehen hat. "Ich habe Angst, dass es in Zukunft weniger Kinos geben wird, nur noch große Säle - in denen sich Marvel und DC abwechseln, während kleine interessante Filme bei den Streamern landen. Zum Beispiel 'Being the Ricardos' oder 'The Power of the Dog'", die "die Streamerstarten, damit sie sich für die Oscars qualifizieren."gibt gerade "Geld aus,. ... Ich glaube, eines Tages wird Amazon Prime auch. Das wirdsein."Diehatvier Fragen gestellt , unter anderem, was ihn gerade nervt. "Feuilletons in Zeitungen und Fernsehen werden vermehrt von der Tagespolitik gekapert. Umgekehrt lässt sich die Kultur allenthalben vor den Karren der Politik spannen. Darin zeigt sich die. Aber Filme, deren Premieren von der Anwesenheit welcherauch immer beehrt werden, müssen irgendwas falsch gemacht haben. Als Filme."Außerdem: Vielleicht leugnendie Dimensionen der Pandemie auch nur deswegen, weil sich diemit den, wie sie Hollywood und TV-Serien in den Jahren zuvor in Hülle und Fülle produzierten, so gar nicht in Einklang bringen lassen, fragt sich Florian Schmid imBesprochen werden"Ballade von der weißen Kuh"unsere Kritik hier ),"Tre piani" ( TA ),"Prinzessin" ( NZZ ),' Zombiefilm "The Sadness" ( Standard ) und die südkoreanische-Zombieserie "All of Us Are Dead" ( Welt ).