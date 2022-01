Dass die Vorwürfe desgegen die Documenta 15 so an den Haaren herbeigezogen sind, wie Elke Buhr es kürzlich inbehauptete ( unser Resümee ), stimmt nicht, schreibt Alex Feuerherd bei: zum indonesischen Künstlerkollektiv, das die künstlerische Leitung der 15. Documenta hat, "gehören unter anderemund, zwei antiisraelische Aktivisten. Darmawan zählt zu den Unterstützern des'A Letter Against Apartheid', in dem Israel als 'Apartheidsystem' bezeichnet wird", undvom künstlerischen Team der Documenta, ist ebenfalls strikt pro BDS. "Die Ruangrupa stellt neben der erwähnten Lara Khaldi auchals Sprecher von 'The Question of Funding' vor. Beide waren in leitender Funktion für das KSCC tätig. Wie das Zentrum befürwortet auch Khalili einen. Er unterstützt die BDS-Bewegung, die ihm sogar noch zu zurückhaltend ist, wie aus seinem Text 'The Utopian Conflict' hervorgeht. 'Statt lediglich passiv-aggressiv die Vernichtung Israels durch ein 'Rückkehrrecht' zu betreiben, solle man doch lieber von vorneherein offen und ehrlich verlangen, diezu beenden', fasst das Bündnis gegen [das die Antisemitismusvorwürfe gegen die Documenta zuerst aufgebracht hat, die Red.] Antisemitismus Khalilis Position zusammen. Israel sei nichts als ein Ghetto, in dem den Juden eine nationale Identität aufgezwungen worden sei, die es gar nicht gebe; BDS sei erst dann am Ziel, wenn Israel kein jüdischer Staat mehr sei. ... Auf der Website der Documenta findet sich zu alledem bislang nur eine dürre Stellungnahme, in der es lediglich ganz allgemein heißt, man'". reicht das Birgit Rieger, um die Vorwürfe gegen die Documenta als infam zurückzuweisen. Es muss also andere Gründe für die Kritik geben, glaubt sie: "Das indonesische Kollektiv trat bei der Documenta an, um diein den westlichen Kunstbetrieb einzubringen. So wollte es auch die Findungskommission, die Ruangrupa berufen hat, um die Documenta als internationale Diskursplattform voranzubringen.und Themen wie Dekolonisierung sollen auf den Tisch. Diese Agenda soll nun offenbar mit Antisemitismus-Vorwürfen torpediert werden. Soll bloß niemand aus Asien kommen und hier seine Themen setzen.""Es hätte sicher geholfen, wenn Ruangrupa und Khalili sich nach den Vorwürfen, bei aller Kritik an der Siedlungspolitik,und dem Sicherheitsbedürfnis Israels bekannt hätten. Ein solches Bekenntnis liegt aber nicht vor", notiert Niklas Maak in der. Eigentlich müsstejetzt die Grenzen setzen, meint er, mit Blick auf den Bundestagsbeschluss zum BDS.Wie Diversity ist "Kunstfreiheit" ein Argument, das nie zieht, wenn es umgeht. In der empfiehlt Ayala Goldmann daher einfach, zur Documenta "auch israelische Künstler (und zwar keine BDS-Aktivisten) einzuladen - zumal die Auswahl der Teilnehmer nicht abgeschlossen ist. Dann müssten die Boykott-Fans: Weigern sie sich, mit Israelis zusammenzuarbeiten, kann auf ihre Teilnahme an einer mit deutschem Geld finanzierten Ausstellung getrost verzichtet werden."Weiteres: Wieland Freund schreibt in derden Nachruf auf den amerikanischen Fotografen. Besprochen werden eine Ausstellung der Naturfotografie vonin der Alfred Ehrhardt Stiftung in Berlin ( Tsp taz ), die Zukunftsschau "" in der Hamburger Kunsthalle ) und die Ausstellung ", l´étranger" im Palais de la Porte Dorée in Paris ().