Daran, wie schönsein können, wird -Kritiker Helmut Ploebst beim gleichnamigen Ballettabend des Wiener Staatsballetts in der Volksoper erinnert, wo unter anderem eine Choreografie des Russengezeigt wurde: "Ratmansky hat zu Frédéric Chopins Spitzenwerk der 24 Préludes op. 28 aus den 1830er-Jahren eine 'Psychologie' der Begegnung choreografiert. Männer und Frauen kommen einander in unterschiedlichsten Konstellationen nahe, oft in die Quere. Da spielen Erwartungen mit und- oder man tanzt schlicht aneinander vorbei. Wobei das Psychologische nur einen Teil dieses Balletts ausmacht. Das ganze Spiel wird erst sichtbar, wenn sich die Feinheiten der Formulierung treffen, zum Beispiel: wer wann welche Nuancen in ihre oder seine Bewegungen legt und wie das mit dem Licht (Wolfgang Könnyü), der Musik - es spielt das Volksopernorchester unter Gerrit Prießnitz -, den Kostümen (Keso Dekker) und dem Timing kommuniziert."Sehr zufrieden nimmt Ulrich Seidler in derdie Auswahl zur Kenntnis, die die Jury für das Theatertreffen 2022 getroffen hat: "Toll ist jedenfalls von Berlin aus gesehen, dass es'Slippery Slope. Almost A Musical' auf die Liste geschafft hat und damit derin humorvoller Brechung. Und es gibt noch eine zweite Berliner Produktion vom Hebbel am Ufer (HAU), nämlich: 'All Right. Good Night', dasvon. Auch Hamburg ist mit zwei Produktionen eingeladen: vom Thalia 'Doughnuts' vonund vom Schauspielhaus Signas (Signa Köstlers) Performance-Installation 'Die Ruhe'." Glücklich kommentiert auch Patrick Wildermann imdie Auswahl, bei der diemehr als erfüllt ist.hat in Berlin längst keine Chance mehr", meint indes Christine Dössel in der: "Alles, was irgendwie nach, großen Namen und gefälligen 'Crowd-Pleasern' riecht, meidet die Jury, als sei esoder per se unbedeutend. Angesagt ist der hippe,, der, das musikalisch-choreografische Systemsprengertum. Entsprechend wenig Breitenwirkung haben die meisten der ausgewählten Inszenierungen bisher gezeitigt, fast alles Uraufführungen, Bearbeitungen, performative Erkundungen., die in Berlin hoffentlich überraschen können und nicht zu Insider-Festspielen in einer sich selbst befriedigenden Theater-Bubble führen."Außerdem: In dererinnert Reinhard Wengierek an den Schauspieler und früheren Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin,, der im Alter von 80 Jahren gestorben ist: Seine "hohewar das eine. Das andere der. Seine Agilität, sein Charisma bis in die Fingerspitzen; seine schier sensationelle Präsenz (nicht nur auf der Bühne). Doch hatte seinestets etwas von kalkulierter Diszipliniertheit. So bekamen seine Figuren eine feine, oft. Hinzu kam sein scheinbar beiläufiges Insistieren auf den tragischen Punkt - oder das tragische Pünktchen - einer Rolle." Im schreibt Kerstin Decker.Besprochen werdenInszenierung der Tschaikowski-Oper "Pique Dame" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ) undFilmtheaterabend "XXI" am Schauspiel Magdeburg ().