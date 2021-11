Die Feuilletons trauern um, den Komponisten und Texter zahlreicher, am bekanntesten wohl seine Texte für die "West Side Story". Er war ein "Doppeltbegabter, in jeder Hinsicht untypisch für das amerikanische Musical - und doch hat er dieses Genre geprägt wie kaum ein anderer", hält Frederik Hanssen imfest. Er "reimte, ersann, quälte sich mitund achtete stets auf die wenigstens mittelbare Verbindung zwischen Klang und Text", schreibt Reinhard Köchl auf. "Nur anfangs gerieten seine artifiziellen Wortgebilde mitunter aus den Fugen." Bei der "West Side Story" etwa "ließ Sondheim seinen da nochfreien Lauf bei der Figur der Maria, die aus einfachen puertoricanischen Verhältnissen stammt: 'It's alarming how charming I feel!', jubilierte die - reim dich oder ich fress dich! Später ging Sondheim mit sich selbst ins Gericht, weil dieser Satz die Aufmerksamkeit zu sehr auf den Autor gelenkt habe. Vorgekommen ist ihm derlei von da an nie mehr."Der Schriftsteller und Musical-Librettist Michael Kunze verneigt sich in dervor einem "großen Lehrer." Auch wenn seine Stücke selten kommerziell erfolgreich waren, verdankt Sondheim seinen Rang gerade dieser Anerkennung durch Kollegen und Schüler, schreibt Patrick Bahners in der FAZ, weil diese "ihre Aspirationen in seiner Arbeit wiedererkannten und den Techniker verehrten, den. Dass so viel auf den Wortlaut ankommen soll, ist schon in 'Brush Up Your Shakespeare' ein Witz des Dichters auf eigene Kosten. Porter reimte scheinbar ohne Aufwand 'quote with ease' auf 'Euripides'. Sondheim, der Mann der artistischen Bravourstücke, beherrschte auch den: 'But no one dared to query her / superior / exterior.'" Und ganz toll: Der gesammelte Broadway hat sich gestern von Sondheim verabschiedet:Die aufgezeigte-Doku "Unzensiert" ist in erster Linie ein, der den wegen seiner früheren Geschäfte mit demderzeit arg bedrängten Rapper als Sympathieträger in Szene setzen soll, seufzt Daniel Gerhard auf. "Aufschlussreich ist das vor allem, wenn Bushido den Imagefilm selbst. Eben noch spricht er kleinlaut über seine früheren polizeifeindlichen Texte, dann blitzt die alte Wut auf, wenn er sich in die nächste Tirade gegen Abou-Chaker hineinsteigert. Mehrmals kokettiert Bushido mit seiner derzeitigen Rolle als. ... Dann spricht er wieder wie ein wandelndesund demonstriert ein Humorverständnis, das ihm erlaubt, Details des eigenen Sexlebens vor Ehefrau und Kamera zu enthüllen. Immerhin das lernt man in Unzensiert:will sich der Mann am Ende auch nicht machen."Besprochen werden-Doku "Get Back" ( taz , mehr dazu hier ) und eine Aufnahme der durch eine KI vervollständigten, die-Kritiker Clemens Haustein jedoch für ziemlich missglückt hält.