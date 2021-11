-Kritiker Peter Richter ist inneuem Album "Hushed and Grim" auf dengestoßen: Erst wer diese Musik lange atmen lässt, ist in der Lage, sie voll auszukosten. "Los geht das Drama mit einem Trommelwirbel. Wenig später der Verdacht, dass der Postbote in Wirklichkeit eine Platte von den Thomanern gebracht hat. Wann gab es zuletzt? So viel schönlinigen Chorgesang vor allem. Kaum noch genretypisches Fauchen, Bellen wie früher. Ab Lied drei vielmehr wehende, wogende Melodien von. Das liegt an Brann Dailor, der nicht nur ein unfassbar brillanter Schlagzeuger mit Hang zur Polyrhythmik ist. Dieser Mann findet rätselhafterweise auch noch genug Puste, um währenddessen komplette Arien abzuliefern.mit den Motiven des Schicksals weicht weicher, balladenhafter Introspektion und umgekehrt. Plötzlich, nanu, wehen schwere orientalische Klänge dazu." Wir hören rein:Was Abba können, kann auch- und mit Unterstützung namhafter internationaler Orchester und einiger Produzentengötter an den Regeln sogar noch ein paar Spuren größer: Das Comeback-Album der Discoqueen ist da. Allerdings gibt es darauf, trotz einiger guter Momente, auch den einen oder anderen Schatten, bemerkt Karl Fluch im: "Ausgerechnet ihre Stimme in einem Song wie 'If The World Just Danced' mit elektronischer Modulation zu verpfuschen, hat etwas von. Für eine Sängerin ihrer Klasse, die ohne derlei Quatsch vier Jahrzehnte lang dutzende Einträge in den Top Ten der Welt verbuchte, ist es nachgerade ein Affront, ihr das einzureden. Das Ergebnis ist kaum als Diana Ross zu erkennen, es klingt wie irgendeine Fließbandproduktion fürs Plätscherradio. Das ist ein grundsätzliches Problem auf dem Album." Gut gefallen hat ihm immerhin der Disco-Schwofer "I Still Believe":Weiteres: Gregor Dotzauer berichtet für denvom. Besprochen werdenBuch "Lyrics - 1956 bis heute" ( NZZ Dlf Kultur ),neues Album "Friends That Break Your Heart" ("eine Enttäuschung", seufzt Stefan Michalzik in der FR ),Album "both feet en th infinite" ( Pitchfork ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter Aufnahmen desvon SZ ).