Korrektur um 11.41 Uhr: Wir haben heute morgen versehentlich geschrieben, Abich habe immer zugegeben, Parteimitglied gewesen zu sein. Laut Jäger war jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Traumabewältigung: "Who's Afraid of Alice Miller?"

Der 2003 gestorbene, seinerzeit sehr wirkmächtige und vielgerühmte-Programmdirektor und Filmproduzent, dessen Name heute auch ein prestigereicher Fernsehpreis trägt, war Mitglied in der NSDAP, schreibt der Filmhistorikerin der. Abich hatte zwar Sympathien für die Nazis zugegeben, eine Parteimitgliedschaft jedoch immer bestritten. Tatsächlich war er wohl lange Zeit "" tätig, bevor er mit seinem Freundunmittelbar nach dem Krieg mit Hilfe aus der Politik eine Filmgesellschaft aufbaute. "Schon die Zeitgenossen waren irritiert, dass der erste Film der Filmaufbau GmbH voninszeniert wurde, einem der bedeutendsten Regisseure des NS-Propagandakinos und zuletzt Chef der Ufa-Filmkunst. Abich behauptete, dass dieLiebeneiners ihnen beiden imponiert hätte, man alten Eliten ein Abarbeiten an der Zeit nicht verwehren wollte (was das auch immer heißen mag)." Da Jäger noch zahlreiche weitere Kontinuitäten aufdecken konnte, fordert er: "Abichs bis heute unhinterfragte Karriere als das moralische Gewissen zuerst des Nachkriegsfilms, dann vor allem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte jetzt wenigstens- mitsamt dem nach ihm benannten Preis." (In einer kurzen Notiz in dererhebt Andreas Kilb gegen solche Forderungen Einspruch: Man könne die Sache "auch anders auslegen. Im Unterschied zu Alfred Bauer, dem Berlinale-Gründungsdirektor, an dessen postumem Denkmalssturz im letzten Jahr Jägers Artikel Maß nimmt, hat Abich über seine Vergangenheit. Radio Bremen war in der Zeit seiner Intendanz, und mit der Gründung des Baden-Badener Festivals hat Abich dem Fernsehspiel jenes Forum gegeben, das dem deutschen Kino bis heute fehlt. Die Karriere einessieht anders aus. Die Rückabwicklung des Preises zu seinem Andenken wäre deshalb keine Selbstreinigung der Branche. Sie wäre."2010 in einem Zeitungsinterview und später auch in einem Buch hatteaufgedeckt, dass seine berühmte Mutter, die Therapeutin und Kinderrechtlerin, alles andere als eine gute Mutter war und ihn für ein Leben gezeichnet hat.Doku "Who's afraid of Alice Miller?" begleitet den Sohn nun bei einer Reise durch Polen, auf der Suche nach den Traumata, die seine Familie heimsuchen. "Diese Reise, die gerade durch die Rolle des Vaters als möglicher NS-Kollaborateur auch politische Brisanz entfaltet, als sich etwa die polnischen Behörden weigern, Andreas Millers Akte auszuhändigen, ist aber vor allem eine psychotherapeutische Reise, ist klassische Traumabewältigung und vor allem ein besonders eindrückliches und verstörendes Beispiel", schreibt ein merklich beeindruckter Axel Timo Purr auf. "Alice, deren Briefe vonaus dem Off eingelesen werden, erkennt und versteht erst am Ende ihres Lebens ihre eigenen Verdrängungen, die doppelten Wände ihres Bunkers, das forcierte Schweigen und die Tragik des Schicksals der zweiten Generation und damit ihres Sohnes Martin, der so wie alle anderen Betroffenen der zweiten Generation die Angst ihrer Eltern zwar kennt, aber nicht mehr die Gründe für die Angst, die." Eine weitere Kritik schreibt Wenke Husmann aufhat mit Martin Miller gesprochen Weitere Artikel: Zum Kinostart von"Lieber Thomas" führt Katrin Doerksen fürdurchfilmisches Schaffen. Für resümiert Dunja Bialas das. Außerdem empfiehlt uns Bialas aufdie, die heute in München beginnen. Auchgibt es derzeit in München zu sehen, über die Elke Eckert auf In Hamburg widmet sich derweil eine Filmreihe dem Kino der US-Regisseurin, wie uns Alexander Diehl in derBesprochen werdenBiopic "Lieber Thomas" über Artechock , mehr dazu bereits hier und dort ),"Last Night in Soho" ( Standard Filmbulletin , unsere Kritik hier ),Dokumentarfilm "Speer Goes to Hollywood" ( Tagesspiegel ), die Doku "Billie - Legende des Jazz" über Tagesspiegel ),Debüt "Windstill" ( Tagesspiegel ) und die-Serie "The Shrink Next Door" ( ZeitOnline taz ).