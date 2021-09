Roberto Yoshida. Skyscrapers (Arranha-céus).. 1959. Collection Fernanda Feitosa and Heitor Martins. © 2020 Estate of Roberto Yoshida

Eine kleine feine Ausstellung zurder Vierziger bis Sechziger entdeckt Julia Curl () im New Yorker Museum of Modern Art mit der Schau "Fotocubismo: Brazilian Modernist Photography", die ihr zeigt, dass die Moderne nicht nur ein europäisches Phänomen war: "Fotoclubismo präsentiert monografische Ausstellungen von drei Künstlern - Geraldo de Barros, German Lorca und Gertrudes Altschul - sowie thematische Abschnitte, die sich an den Vorgaben der internen Fotowettbewerbe des FCCB orientieren. Eines dieser Themen, 'Einsamkeit', untersucht den Menschen im Verhältnis zu Brasiliens sich rasch. In Eduardo Salvatores Bild des neu errichteten Wohnkomplexes Várzea do Carmo wird die triumphierende Silhouette eines einsamen Mannes von Reihen identischer,in den Schatten gestellt. Die Kurven aus der Vogelperspektive von André Carneiros 'Rails (Trilhos)', einem Highlight der Ausstellung, erinnern an André Kertész' Aufnahmen des Washington Square Park oder Alexander Rodtschenkos Ansichten sowjetischer Straßen."Die Künstlerinlehnt das Bundesverdienstkreuz ab, da sie den Umgang der Politik mit Kultur und Bildung während der Pandemie kritisiert. Die veröffentlicht Steyerls Brief an den Bundespräsidenten: "Die regierenden Parteien haben es (...) vorgezogen, einen disproportionalen Anteil der sozialen Konsequenzen der Pandemie auf den nichtkommerziellen Kultur- und den Bildungsbereich abzuwälzen, auf Freischaffende, Schüler, Schülerinnen und Studierende - auf Menschen also, die ohnehin eher weniger Ressourcen haben und vom Digitalisierungsrückstand doppelt hart getroffen werden. Online-Schulunterricht? Weitgehend Fehlanzeige. Der Markt - der digitalealso - sollte mit unsichtbarer Hand die Digitalisierung besorgen." Außerdem möchte sie nicht zum "" in einem Land mit einem "Fake-Schloss voll kolonialer Raubkunst" dienen."Wer hier von Bildersturm, also der bewussten Zerstörung, spricht, ist schlicht", meint Hannes Soltau imzu der Aufregung, die die Umbenennung einiger Werktitel durch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ausgelöst hat ( Unser Resümee ). In derwendet Stefan Locke allerdings ein, es sei zwar weltweit üblich, "Werksnamen zu überarbeiten ... Gerade bei Titeln wie 'Frau im Pelz mit Neger', '' oder 'Tanzende Negersklaven' leuchten sprachliche Überarbeitungen durchaus ein. Die Frage ist freilich, ob mit der öffentlichen Tilgung oder Überarbeitung der Fall erledigt sein und damit quasi ungeschehen gemacht werden kann oder ob Museen nicht in der Tat auch die Aufgabe haben, die Dinge öffentlich in denzu stellen."Weitere Artikel:hat seine Verträge verlängert, bis 2026 bleibt er Direktor desund der Liebighaus Skulpturensammlung, für diewird allerdings ab Juni 2022 eine neue Leitung gesucht, meldet Sandra Danicke in der, die das begrüßt, da man "den Eindruck einesnie vollständig loswurde." Im fragt Stefan Brändle nach dem künstlerischen Mehrwert derdes Pariser Arc de Triomphes, in derfreut sich Bettina Wohlfahrt auf die Verhüllung. In dererzählt Thomas E. Schmidt einenum ein angeblich gefälschtes Werk von. Einem Drittel aller Museen in den USA droht durch die Pandemie die Schließung, meldet Claudia Steinberg ebenfalls in der, die Abhängigkeit von Stiftungen wächst.Besprochen werden die Ausstellung . Die Wüsten-Jahre 1975-1985" in der Frankfurter Ausstellungshalle 1a ( taz ) und die Ausstellung "Drawing as Continuum" im Haus am Waldsee ( Tagesspiegel ).