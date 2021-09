Zuletzt mutete dieetwas muffig-ältlich an, doch nach einer vierjährigen Renovierung erstrahlt das Haus in einem lange nicht mehr gesehenen Glanz, freut sich Christian Wildhagen in der: Zu beobachten gibt es einen "Brückenschlag" zwischen den Zeiten, den auchmit demmit einer Aufführung von3. Sinfonie vollzieht, die das Haus ursprünglich eingeweiht hatte. Ziel der neuen Raumakustik war eine "sonore, bassgrundierte Mischklang-Ästhetik, die sich erheblich vom analytisch-kristallinen Sound-Design moderner Konzerthäuser, etwa der Elbphilharmonie, unterscheidet. ... Gegenüber früher wirkt der Saalabgestimmt, aber auch, zumal beim Schlagwerk. Ein einzelner Klang demonstriert den erreichten Zuwachs an Farben und Obertönen exemplarisch: Auf dem Höhepunkt des Schlusssatzes, den Mahler zeitweilig 'Was mir die Liebe erzählt' überschrieben hat, ertönt ein Schlag von drei Becken im perfekten Einklang., und der Saal strahlt einen Augenblick lang noch ein bisschen heller."Für die berichtet Marco Frei von dem Abend: "wurden im Zuschauerraum sowie hinter der Saaldecke deutlich optimiert. Sie schwingen nun mit, und die Hohlräume darunter und dahinter leiten gerade die tieferen Frequenzbereiche optimal weiter. Zwischen Piano und einfachem Forte sind die dynamisch-klanglichen Verhältnisse nahezu perfekt. Im mehrfachen Forte kann es hingegen zuweilen."Hans Nieswandt staunt nach einem Aufenthalt in: Nachdem dort vor einigen Jahren noch hauptsächlich Männer DJs ware hat sich dieses Verhältnis nun nahezu ins Gegenteil verdreht, berichtet er in der. "Es scheint, dass eine Existenz als DJ, neben der selbstredend wundervollen Aussicht, sein Leben vollumfänglich der Musik widmen zu können, nicht zuletzt auch alsin einem nach wie vor recht konservativen Land identifiziert worden ist und interpretiert werden kann. Meine Nachfragen bezüglich einer potenziell feministischen DJ-Agenda wurden allerdings stets ausweichend beantwortet. Es gibt in Südkorea eine ziemlich harte,, offenbar gerade unter jungen Männern, vor allem natürlich in den sozialen Medien, wegen der das 'F-Wort' nicht allzu begeistert benutzt wird."Außerdem: Berthold Seliger führt in einem Longread für dasanlässlich eines Schwerpunkts beim Musikfest Berlin durchSchaffen. Die erstmals nach 17 Jahren grunderneuerte Liste derist so divers wie nie, meldet Christian Schröder im. An der Spitze und dort natürlich sehr verdient steht dieser Song:Besprochen werden"Black Encyclopedia Of The Air" ( The Quietus ), die neue Box ausBootleg-Serie ( FR , mehr dazu bereits hier ), das neue Album von("Vieles ist ein ziemlich dreistes Selbstplagiat", gähnt Nicolas Freund in der) undAlbum "Next is now" ( taz ). Wir hören rein: