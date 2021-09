In der islamischen Welt werden dieimmer stärker, fürchtet aufder Völkerrechtler, auch in der Bevölkerung. "Aber warum? Weil die islamische Welt die, die mit der politischen, militärischen, wirtschaftlichen Dominanz des Westens einhergeht, nicht zu meistern weiß." Also besinne man sich auf seine Religion und gebedie Schuld: "Insbesondere die Regierungen in Pakistan, Saudi-Arabien, Ägypten und der Türkei, in geringerem Maße die in Katar, Marokko, Tunesien, Jordanien, Indonesien befinden sich in einem schwierigen Balanceakt. Sie versuchen die unzufriedene, immer religiöser und radikaler werdende Bevölkerung zu beschwichtigen und gleichzeitig die Abhängigkeit vom verhassten Westen zu kaschieren. Dies geschieht durch eine: Zuerst wird diealler Kulturen behauptet und auf den Beitrag arabisch-islamischen Denkens zum europäischen Erbe verwiesen. Dann wird behauptet, der Kern islamischer Kultur, also das islamische Recht, werde. Schließlich wird das eigene Scheitern als Beweis '' des Westens gedeutet - und so Gegengewalt legitimiert."Es ist unmöglich, einezu sein, ohne zu enttäuschen. Also sollte man sich darüber keinen Kopf machen, meinte die marokkanisch-französische Autorinin ihrer Eröffnungsrede für das Literaturfestival in Berlin (veröffentlicht in der). Man muss den Mund aufmachen und seine Meinung sagen, egal wo: "reden sich gern die Köpfe heiß über das, was an amerikanischen Hochschulen passiert. Doch das hindert uns daran, zu sehen, dass dort nicht die größte Gefahr lauert. Dieist die, die darin besteht, Buddha-Statuen zu sprengen, in Timbuktu historische Handschriften zu verbrennen, das Kulturerbe Aleppos in Schutt und Asche zu legen oder auf Menschen zu schießen, weil sie in Paris tanzen. Sie löscht Sprachen, Religionen und Gemeinschaften aus. Sie sperrt Künstler ein und macht sie mundtot, sie, die man daran hindert, zu werden, was sie möchten. Das ist es, was wir zuallererst bekämpfen müssen."Wann ist dieeigentlich zu Ende, fragt sich auf. "Wenn siewird, national, international, global? Wenn diesind? Wenn eine mögliche Infektion unser Alltagsleben nicht mehr oder nur noch wenig einschränkt? Wenn dassein wird?" Das wird wohl so bald nicht passieren, dennoch: "Die Beendigung der Pandemie kann nicht herbeigeführt werden, sie muss passieren, durch hohe Immunität, durch weniger Ansteckungen. Es ist eine praktische Frage und eine Frage der Klugheit, ob es gelingt, mehr Menschen zu impfen und weniger darüber sprechen zu müssen, Klassenräume auszustatten, niedrigschwellig Praktiken zu etablieren, die die permanente Kritik an den Maßnahmen ins Leere laufen lassen. All das muss sich, weil es möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen sollte. Die Pandemie ist erst vorbei, wenn sie, die die Routinen der Gesellschaft weniger stört und dabei erfolgreich ist."