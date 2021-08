Richard Mosse, Platon, eastern Democratic Republic of Congo, 2012, Infra, Collection Jack Shainman

Sollen Fotos in erster Linie die Realität abbilden oder "schön" sein? Eine Frage, die die Fotografie seit ihre Anfängen begleitet. Beistellt sie sich überraschenderweise nicht, staunt Raffaele Vertaldi (), obwohl seine Bilder zumeist Kriegsszenarien und Katastrophen abbilden. Die Fondazione Mast in Bologna hat dem 1980 geborenen irischen Fotografen jetzt eine Retrospektive ausgerichtet. An den 77 großformatigen Fotos kann man gut studieren wie Mosse vorgeht: Für die Serie "Infra" zum Beispiel hat er "eineübernommen, die das Infrarotfeld nutzt, das für das bloße Auge unsichtbar ist, aber durch die visuelle Aufzeichnung von Wärme dieerkennen lässt." Die Serie erzählt von der "Demokratischen Republik, die jahrzehntelang von blutigen Konflikten heimgesucht wurde ... Sie führt die theoretische Dichotomie zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir auf einer tieferen Ebene fühlen, mit subtiler Entschlossenheit zu einer anderen und wichtigeren Offenbarung: Die Schönheit der Werke liegt gerade in ihrem Spannungszustand, in ihrer, in der die Instrumente der Lokalisierung und letztlich der Kontrolle genau die sind, die den 'Stil' ermöglichen, der uns so fasziniert. So wird der Schwindel, der sich einstellt bei der Wahrnehmung des Kontrasts zwischen der Üppigkeit der Natur und der Dramatik der Ereignisse, die sie verbirgt, durch das beunruhigende Gefühl verstärkt, diese Erfahrung genau mit Hilfe der Instrumente machen zu können, die in anderen Händenbringen."