Spielt in den 80ern in Polen, ist aber relevant für die Gegenwart: "Leave no Traces"

Wer nimmt den Goldenen Löwen vommit nach Hause? Favoriten gibt es tatsächlich viele, schreibt Tim Caspar Boehme in der. Im allgemeinen wurde die Filmkunst in diesem Jahr nicht neu erfunden, aber auf erfreulich hohem Niveau gehalten - und "eine" gibt es inpolnischem Solidarnosc- und Polizeigewaltdrama "Leave No Traces" auch auszukosten: "Matuszyński führt den polnischen Staatsapparat in seinem systematischen Bemühen, die Angelegenheit zu vertuschen, mit gnadenloser Gründlichkeit vor. Wie er einschüchtert, Familien zerrüttet,. Überzeugt auch als indirekte Kritik an der Justizreform der aktuellen PiS-Regierung." Auch Susan Vahabzadeh in derwar begeistert : "Kaum ein Film bei diesem Festival hatte."Dass es in diesem Film keine Folterszenen gibt, wie in zahlreichen anderen Filmen dieses Jahrgangs, dankt ein von den Foltereien ziemlich gemarterter Hanns-Georg Rodek dem Film in dersehr. Er zeigt zwar "Ansätze einer unabhängigen Justiz, und man darf unterstellen, dass dieser Film nicht umsonst jetzt entstanden ist, da die PiS-Regierung schon ziemlich weit damit gekommen ist, diesewieder abzuschaffen."-Kritiker Dietmar Dath nimmt das mit Preisvergabe einfach schon mal in die eigene Hand, während sich Andreas Busche imnoch durchneuen Mittelalterreißer "The Last Duel" beißt Weitere Artikel: Valerie Eiseler wirft für dieeinen Blick darauf, wie das9/11 verarbeitet. Die Agenturen melden , dass der österreichische Experimentalfilmemachergestorben ist. Und: So verabschieden sich wirklich nur die Franzosen von ihren Filmstars - ein zu Tränen rührendes Facebook-Video vonTrauerfeier, einBesprochen werden"Dune" ( ZeitOnline ),Thriller "Stillwater" mitals Amerikaner in Marseille ( FAZ ),"The Painted Bird" ( SZ , mehr dazu hier ), die aufgezeigte Dokumentation "9/11 - Im Krisenstab des US-Präsidenten" ( Tagesspiegel ),BND-Satire "Curveball" ( SZ ), die-Doku "" über das Geschäft mit dem beliebten TV-Kunstlehrer ( SZ ) und die aufgezeigte Miniserie "Szenen einer Ehe" mitund).