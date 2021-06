Die Neuen Länder stellen zwar nur 15 Prozent der Wahlberechtigten, schreibt der Politologein dernach der Wahl in Sachsen-Anhalt, aber sie hatten nach der Wende einenauf die gesamte Wählerschaft in Deutschland, unter anderem durch dieals einer nicht koalitionsfähigen Partei im linken Spektrum, die sich vor der AfD zudem als Regionalpartei profilierte, und durch die starke. Es reicht im übrigen nicht, immer wieder auf dender Neubürger herumzureiten, solange nichtbenannt sind, meint Schröder: "Während dasin Westdeutschland rund 200.000 Euro beträgt, liegt es im Osten bei unter 70.000 Euro. Die Arbeitslosenquote betrug 2018 im Osten des Landes 6,9 gegenüber 4,8 Prozent im Westen. Der Niedriglohnsektor liegt bei fast 40 Prozent aller Beschäftigten, im Westen sind es dagegen nur 20 Prozent. Es fehlt an Betrieben mit Forschung und Entwicklung, an komplexen Jobs."Auch der Schriftstellerkritisiert in seiner Rede zur Verleihung des Kunstpreises der Stadt Dresden, die die veröffentlicht , einezwischen Ost und West, die er skandalös findet: "Heute gibt es kein Land in Europa, in dem einer Bevölkerung, anund angehört wie den Ostdeutschen im Osten Deutschlands, keine Bevölkerung, die dort, wo sie lebt, so wenige Führungsposten innehat wie die Ostdeutschen, sei es in den Betrieben, in den Medien, den Verwaltungen und Banken, beim Militär und der Polizei oder an den Gerichten und Universitäten. Bundesweit waren 2016 ganzein Spitzenfunktionen bei einem Bevölkerungsanteil von 17 Prozent. Noch niederschmetternder ist nur: Es gibt keine Tendenz hin zur Angleichung. Weder wächst für Ostdeutsche der Besitz an Wohneigentum, Grund und Boden oder Unternehmen noch der an Führungspositionen. ... Dieim wahrsten Sinne des Wortes fort."In dermeint Torsten Krauel - auch mit Blick auf die Behauptung des Ostbeauftragtenvor einigen Tagen, ein Teil der Ostdeutschen sei für die Demokratie verloren - zum Wahlergebnis in: "Mit Reiner Haseloff hat ein in der DDR aufgewachsener Katholik gezeigt, dass diein eine starke politische Mitte münden und so zu einemfür die West-CDU werden kann. Die merkwürdige Debatte über demokratieunfähige Ostdeutsche endet an diesem Punkt zunächst."Ähnlich sieht das Cerstin Gammelin in der: Die Wahl in Sachsen-Anhalt zeige weniger, dass die Ostdeutschen desinteressiert am Klimaschutz sind, sondern dass der ganze Diskursist: "Zählt man die, mit denenist, entsteht der Eindruck, dass es die Energiewende ganz allein schultert: Im Land stehenWindräder wie in Baden-Württemberg, in dem der grüne Ministerpräsidentebenso lange regiert wie Haseloff - aberwahrgenommen wird. Der Osten, das hat Michael Kretschmer, Haseloffs Kollege aus Sachsen gesagt, habe ein besonderes Gespür für Widersprüche. Das spiegeln auch die Wahlergebnisse. Wegen des riesigen Niedriglohnsektors fällt dort im Portemonnaie eher auf, dass man zwarund Strom sparen kann, deraber trotzdem steigt."Bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt war im übrigenunterwegs: Derhat das Ereignis verändert. Die Prognosen zur Wahl haben die Wahl so stark beeinflusst, dass sie die Prognosen am Ende selber Lügen straften, beobachtet Jürgen Kaube in der: "Man könnte es einenennen". Die Wahlprognosen hatten nämlich mehr oder weniger ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD gesehen - in Wirklichkeit lag die Differenz dann bei: "Die Demoskopen werden eine solchefreilich nicht gern zugeben. Denn darin läge nicht nur die Einsicht, dass es gar keine richtigen Wahlumfragen gibt, weil jede falsche sich mit ihrem Feedback entschuldigen könnte. Es hieße auch, dass Umfragen oder zumindest ihre Publikation politisch und nicht neutral zu betrachten wären. Womöglich unterbleibt auch deshalb eine Diskussion auf offener Bühne."Auch Henryk Broder thematisiert dasin der: "Wer denkt sich so was aus? Und wie schaffen es solche 'Prognosen' in die Medien, vombis zur? Ich finde, die Mitarbeiter desFaktenfinders' oder das Team von, das sich zum 'investigativen Journalismus' bekennt, sollten solche Fragen auf ihre To-do-Listen setzen."Als, Leiter der Bonner "Stiftung für Kunst", 2017 eine Schau mit Kunst aus Deutschland in Peking organisierte, dachte er, dass man "trotz politischer Differenzen" mit Kunst Brücken bauen kann, erzählt er gerade noch dem. Darum organisierte er anschließend die große "Diversity United" unter der Schirmherrschaft vonund. Der Traum vom Brückenbau ist geplatzt, berichtet Sonja Zekri in der. "Einer der Partner der Riesenschau ist der, eine Plattform für den Austausch zwischen beiden Ländern. Vor wenigen Tagen aber wurden drei Organisationen in Russland' erklärt, also de facto verboten, darunterdes Petersburger Dialogs. Wer künftig mit dem Deutsch-Russischen Austausch oder dem Zentrum Liberale Moderne zusammenarbeitet, kann zuverurteilt werden. Ihre Tätigkeit sei 'für die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung und die Sicherheit der Russischen Föderation', erklärte die russische Generalstaatsanwaltschaft. Das Ganze ist in mehr als einer Hinsicht bizarr. Der Petersburger Dialog wurde 2001 von Putin selbst und dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder ins Leben gerufen und galt Kritikern eher als, eine Honoratiorenveranstaltung." Putin, das steht wohl fest, wird bei der Eröffnung heute Abend nicht anwesend sein.