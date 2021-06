Heute beginnt in Berlin die nachgereichte unter freiem Himmel, mit Abstand und verminderter Publikumszahl. "" für die Stadt verspricht sich-Kritiker Andreas Busche und stellt einen zwar schon entschiedenen, aber inhaltlich starken Wettbewerb in Aussicht, der "trotz einer pandemiebedingt stotternden internationalen Filmproduktion mit einerüberzeugt." Flankiert wird das Programm online vom Kino Arsenal, das die Forum-Reihe "Fiktionsbescheinigung" zeigt, berichtet Fabian Tietke in der. Silvia Hallensleben spricht in dermit den Filmemachernundüber deren auf der Berlinale gezeigten Dokumentarfilm "Anmaßung", der einen aus der Haft entlassenen Sexualstrafmörder porträtiert.Bislang wurde injedes Anzeichen von chinesischer Beteiligung am oder Wertschätzung durch das westliche Kino zum Nachrichtenereignis hochgejazzt, erklärt Andreas Scheiner in der. Doch die Oscarverleihung dieses Jahres, bei der die in den USA arbeitende Chinesinals absolute Favoritin mit einem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurde, wurde im Land komplett totgeschwiegen - wegen zwei, drei nicht völlig begeisterter Sätze über ihr Heimatland, die die Filmemacherin einmal vor vielen Jahren in einem Interview fallen ließ. "Diehaben sich verschoben. Letztes Jahr setzten die Kinos in China erstmals mehr um als diejenigen in den USA. Es hatte nicht nur mit der Pandemie zu tun:. Und wenn es keine Untertitel lesen muss, umso besser. ... Hat Hollywood also ausgedient für die Chinesen? Der Autorenverband PEN America, der sich für die Meinungsfreiheit einsetzt, bringt es in einem Bericht auf den Punkt: 'Hollywood braucht immer dringender Zugang zum chinesischen Markt, aber China braucht immer weniger dringend Zugang zu Hollywood-Filmen.'"Weitere Artikel: Andreas Hartmann wundert sich derweil in der"ein klein wenig" darüber, dass die, die ja eigentlich schondürften, nun doch erstaufmachen, findet aber bei den Betreibern ein paar Antworten auf seine Fragen. Dominik Kamalzadeh unterhält sich immit dem Filmemacher, dessen "Fuchs im Bau" heute die in Graz eröffnet.Besprochen werden"Nomadland" ( NZZ ) und die-Serie "Lisey's Story" ( Presse ).