Die ersten beiden Ausgaben vonundgemeinsamer Plauderstunde "Renegades: Born in the USA" - vonzwar als "Podcast" vermarktet, aberausgestattet, sodass zum Hören eine Anmeldung notwendig ist - sind "erstaunlich unterhaltsam, manchmal sogar rührend", schreibt Susan Vahabzadeh in der. Die beiden Hosts fühlen sich ", die Zuhörer", lautet Jan Wieles Fazit in der: "Insofern ist auch dieser Podcast, so wie die Inaugurationszeremonie Joe Bidens und die Halbzeitshow beim Super Bowl, alsund der edlen amerikanischen Ziele zu verstehen, nachdem diese unter Trump verlorengegangen schienen."Claus Lochbihler porträtiert für dieden Funk-Bassisten, der nicht nur anarchische Outfits trägt, sondern seiner Fantasie auch in seinen Videos freien Lauf lässt, wenn "er den Sound eines Formel-1-Boliden mit Bass unterlegt und denso in Musik verwandelt. Einmal spiegelt erauf dem Bass so, dass daraus ein Hip-Hop-Track entsteht." Und "er setzt gerne auf- wenn er etwa den Soulsänger Johnnie Taylor und John Cage zusammenbringt." Frisch ist dieses Stück:Außerdem: In der trauert Max Dax um Daft Punk (mehr zur Trennung des französischen Duos hier ).Besprochen werden neue Popveröffentlichungen, darunter die Demo-Edition vonAlbum "Stories from the City, Stories from The Sea" ( SZ ) und"A Common Turn", das laut taz-Kritiker Lars Fleischmann zwar "immer wieder in die Gefilde von Angst und Scham, von Selbstentwertung und freudianischer Libido-Destrudo-Verschränkung abtaucht", dabei aber mit "Humor und Künstlichkeit" denbesingt.