Szene aus "Wonder Woman 1984" (Warner)

' neuer "Wonder Woman"-Film kommt nun auch in Deutschland lediglich per Stream auf den Markt.-Kritiker Dietmar Dath hat seine Zweifel, ob es in diesem in den Achtzigern spielenden Film mitnoch allzu weit her ist: "? Zu der Zeit, in der dieser Film spielt, hießen amerikanische Spielfilmheldinnen 'Silkwood' (Meryl Streep gegen die Atomindustrie, 1983) oder 'Norma Rae' (Sally Field als Textilarbeiterin und Gewerkschafterin, 1979), Wonder Woman hat mit dem, was man seinerzeit 'fortschrittlich' nannte, nicht viel am Schuh, nur Gal Gadot in der Hauptrolle überzeugt gleichstellungsperspektivisch."In derbeobachtet Edo Reents die Aktion, die für eine höhere Sichtbarkeitin Kino und TV plädiert, sehr skeptisch: Zwar sieht auch er an der Lage für Minderheiten im Beruf nichts zu beschönigen, "die Frage ist nur, ob das, was #actout propagiert,ist", schließlich gebe es "über das mehrheitliche Vorkommen,, die dann eben auch in fiktionalen Werken entsprechend repräsentiert wird. Damit ist über Menschen, die anders ticken, keine wertende Aussage getroffen." Und "Filmemacher, denen an kommerziellem Erfolg gelegen ist, werden diese Tatsache, die geeignet ist,zu dämpfen, nicht aus den Augen verlieren. Im Übrigen ist es auch gar nicht so, dass das heftig herbeigewünschte Bunte, das von der Norm Abweichende nicht vorkäme im Kino und im Fernsehen; Regisseure wie Fassbinder, von Praunheim, Almodóvar sind längst kanonisiert und selbst Mainstream."neuester Film "Berlin Izza Bitch" ist zwar noch nicht zu sehen,-Kritiker David Steinitz hat ihn vom Meister aber dennoch schon zugeschickt bekommen . Mal wieder zeigt sich Lemke darin als "kleiner zwischenmenschlicher Komödien und Tragödien. Denn das Einzige, was er noch besser kann, als Filme zu drehen, ist." Etwa beim Dreh in Berlin: Als er mal "'dumm herumrumstand', habe ihn auf der Kantstraße umgehend ein Mann angesprochen. 'Der Mann sagte: weitermachen.. Ich frag den Fremden, was er macht. Schreiben. Was Schreiben? Er sagt:.' Lemke zieht solche Begegnungen an wie ein Magnet. Wenn man mit ihm die Kantstraße in Berlin oder die Türkenstraße in München entlangspaziert, hat man nach einer halben Stunde." Um das Warten auf seinen neuen Film zu verkürzen, hat Lemke übrigens seine wunderbare Kretschmer-Komödie "Die Sweethearts" aus den 70ern online gestellt Außerdem: In der empfiehlt Jürgen Moises die neue Ausgabe der Filmfachzeitschrift . Katrin Nussmayr porträtiert in derCGI-Meister, der sich auf die realistische Darstellung digitaler Haare und Hauttexturen spezialiert hat. David Steinitz von der weiß derweil, wo Hollywood denholt.