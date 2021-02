Die Feuilletons trauern um den Jazzpianisten. Wie Keith Jarrett begann er bei Miles Davis, wie Jarrett emanzipierte er sich von ihm, schreibt Wolfgang Sanders in der: Beide waren sie "" und Corea einer, der immer wieder Grenzen überschritt: Er "hat Klavierkonzerte von Mozart respektabel eingespielt, unorthodoxe Auftritte mit dem Sänger Bobby McFerrin durchgeführt, mit Friedrich Guldafür zwei Klaviere aufgenommen und für die Kammermuikgesellschaft vom Lincoln Center in New York klassizistische Werke für Streichquartett, Klavier, Flöte und Horn komponiert". Entstanden sind auf diese Weise viele "unverzichtbare Meilensteine des Jazz der letzten fünfzig Jahre."Auf verneigt sich Reinhard Köchl: Corea "war einer, auf den der meist gedankenlos verschleuderte Terminus '' wirklich zutraf. Die, mit der er Themen jedweder Struktur einen klanglichen Korpus verlieh, sprengte mitunter sämtliche gängigen Regeln des Klavierspiels. 'Er warzu Hause, und es strömte ihm nur so aus den Fingern', beschrieb der Musikjournalist Karl Lippegaus das Phänomen Chick Corea." Thomas Steinfeld legt in der SZ nochmal "Return to Forever" aus dem Jahr 1972 auf, das nicht nur Chick Coreas langjähriger Band ihren Namen verlieh, sondern demmaßgebliche Impulse verlieh. ", das diese Musik besitzt, findet sich auch im Namen wieder." Hier "verband sich ein hohes Maß an Schnellfingrigkeit und kompositorischer Virtuosität mit scheinbar schlichten Songstrukturen. Alles mit dem Ziel einer musikalischen Emanzipation, einem, aus der zu jener Zeit eine neue Volksmusik zu entstehen schien, zu hören in den akademischen Studierstuben wie in Bundeswehrkasernen." Zur wahren Form reifte dies 1976 mit "My Spanish Heart", schreibt Steinfeld:Weitere Nachrufe schreiben Jan Paersch ( taz ), Josef Engels ( Welt ), Hans-Jürgen Linke ( FR ), Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ) und Stefan Hentz ( NZZ ).Themenwechsel: Das ist vielleicht mal eine Hommage! Im feiern Musiker wie James Taylor, Roberta Flack, Lucinda Williams, Joan Armatrading, Danielle Haim, Rufus Wainwright und viele andereund ihr Album "Tapestry", das 1971, also vor 50 Jahren erschien. Natalie Merchant erinnert sich: "Ich war erst sieben, aber ich konnte diespüren: Sie erschütterten die Grundfesten meines Hauses. 'The earth was moving under my feet and the sky was tumbling down'. Die Ehe meiner Eltern lag in Scherben - meine Mutter hatte siein dem Bemühen, die Form ihres katholisch-amerikanischen Nachkriegsmädchenselbst zu zerbrechen. Sie nahm einen Job an, sie war nicht mehr zu Hause, wenn wir von der Schule kamen, sie schleppte uns nicht mehr sonntags zur Messe, sie trug keinen BH mehr, und sie hörte auf, unseren Vater zu lieben. ... Zu sagen, dass 'Tapestry' Teil des Soundtracks meiner Kindheit war, wäre eine jämmerliche Untertreibung. Es war ein fleckenloser Spiegel, in demuns selbst reflektiert sahen: natürlich, schön, kraftvoll, zerbrechlich, einsam, freudig, reumütig und." Hier kann man das ganze Album hören:Weitere Artikel: Für die fragt Manuel Brug bei dem Cellistennach, wie dessen Corona-Freiluft-Tour durch die Dörfer gelaufen ist. Jens Uthoff spricht in der taz mit der Hanauer Musikerinüber denin ihrer Heimatstadt vor einem Jahr.Besprochen werden10 CDs umfassende Box "Migration Of Silence Into And Out Of The Tone World" ( The Quietus ), das neue Rap-Album von Standard ),' Autobiografie "Career Suicide" ( Standard ),' Studie "Die Welt nach Wagner. Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne" ( NMZ ) undBuch über Welt ).