Das "Under The Radar" lotet derzeit verschiedene Möglichkeiten des Theaters ohne Live-Publikum aus, aber so recht wirdVerena Harzer von kaum einer der Produktionen vom heimischen Hocker gerissen, wie sie in ihrem Theaterbrief aus New York schreibt. Mit einer Ausnahme allerdings: Die Produktion "A Thousand Ways (Part One): A Phone Call" des New Yorker Theaterduoskommt nämlichaus: "Wer diese Aufführung erleben will, muss zu einem abgemachten Zeitpunkt eineanrufen. In der Leitung sind außer ihm noch eine elektronische Stimme und eine weitere Person. Beide werden von der elektronischen Stimme durch einen sehr persönlichen Fragenkatalog geführt, müssen von ihrer Kindheit, ihrenerzählen, sich und ihre Umgebung beschreiben und meditative Übungen durchführen. Und am Ende der Person am anderen Ende der Leitung erzählen, was von ihr in Erinnerung bleiben wird. Ein Stück, das ganz auf die Bereitschaft der Zuschauer baut, sich einzulassen. Dasgeht hier voll auf."Vermutlich wird dererst wieder der Monat sein, in dem vor vollem Haus gespielt werden kann, sagt, Intendant der Frankfurter Oper im großen Gespräch mit Judith von Sternburg, in dem er sich unter anderem für den Vorschlag der Kulturdezernatin Ina Hartwig ausspricht, die Oper an die Neue Mainzer Straße zu verlegen. Die großen Häuser werden die, den SängerInnen tue die Pause gut, meint er: "Auch hier im Ensemble gibt es Sängerinnen und Sänger, bei denen ich zuletzt den Eindruck hatte, die, würden an Farbe verlieren. Jetzt höre ich, wie sie wieder vielklingen, regelrecht erholt. Das muss uns zu denken geben. Der Opernbetrieb ist sehr anstrengend. Dabei ist es ein Missverständnis, wenn Sängerinnen und Sänger glauben, sie müssten alles zusagen. Es sollte ihnen jetzt eine Ermutigung sein, auch einmal ein Angebot auszuschlagen."Weiteres: Aus gegebenem Anlass hat das Regieduoaus seinem Theaterstück "Familiy of the Year" einen Theaterfilm gemacht, der am Samstag auf der Homepage des Ballhaus Ost gestreamt werden kann. Andreas Hergeth ( erzählen sie, weshalb es wichtig ist, dasserzählt werden: "Dadurch entsteht dieser Bruch, die oft stereotype Darstellung der queeren Community." Christine Dössel () und Irene Bazinger () gratulieren dem Intendantenzum Siebzigsten.Besprochen werdenInszenierung vonBuch "Bodentiefe Fenster" im TD Berlin ( taz ),Animationsfilm "Alice im Wunderland" im Kieler Werftpark-Theater ( taz ),Inszenierung von"Das weiße Dorf" im Wiener Theater Drachengasse ( nachtkritik ). undBuch "Die Oper des 20. Jahrhunderts in 100 Meisterwerken" ( Tagesspiegel ).