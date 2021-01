"Das Album ist, nun, man möchte fast sagen: der Wahnsinn", schreibt SZ-Kritikerin Juliane Liebert über "Collapsed in Sunbeams", das Debütalbum von, bei der die Einflüsse aus R'n'B, Funk und Soul, wie sie sich im Gegenwartspop niederschlagen, eine zentrale Rolle spielen: "In den kleinen rhythmischen Verzögerungen, Stops, Fill-Ins und biegsamen Basslines rebellieren sies. Arlo Parks' Sound lebt von diesem musikalischen Erbe, aber sie beschränkt sich auf wenige Elemente -und ihren trockenen Groove - und amalgamiert sie zu einem eigenen, kompakten, aber dennoch lichten confessional Pop." Wir hören rein:geben seit langem Rätsel auf und könnten, wenn sie heute falsch gelesen werden sollten, seine Werke in ihrer heute dargereichten Form erheblich verzerrt haben. Womöglich haben die Mathematiker Almudena Martín-Castro und Iñaki Ucar nun eine Lösung gefunden, schreibt Christine Lemke-Matwey in der: Demnach habe Beethoven ". Nämlich nicht, wie es sich gehört, oberhalb des kleinen verschiebbaren dreieckigen Gewichts am Pendel und seiner Zahlenleiste, sondern unterhalb." Den Beweis erbringen ", die unter anderem das Mälzelsche Patent, die Fotografie eines Metronoms aus Beethovens Besitz (das nach einer Wiener Ausstellung anno 1921 fatalerweise verloren ging) sowie 36 verschiedene Aufnahmen aller neun Beethoven-Sinfonien berücksichtigen."Weitere Artikel: Jan Brachmann schreibt in der FAZ einen Nachruf auf, die viele Jahre das Labelbetrieben hat. Florian Amort gibt in derHintergründe zur-Miniatur KV 626b/16, die erst vor kurzem aufgetaucht ist und in Salzburg uraufgeführt wurde.Besprochen werdenCD-Projekt "Beethovens Welt" ( FR ), die Compilation "Kabul Fire Vol. 2" ( taz ), neue Alben von taz ), Berliner Zeitung ) und Tagesspiegel ).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Martin Andris über"Whack World":