Mit Freude blättert Arno Widmann für dieinvor tausend Jahren verfasstem japanischen Prosagedicht "Die Geschichte vom Prinzen Genji" , das einige Jahrhunderte, bevor im deutschen Epos in Drachenblut gebadet und finsterste Intrigen unter dem Klirren von Schwertern gelöst wurden, vor allemhöfischer Daseinsformen literarisch zelebriert: "Geschichte findet statt. Es gibt Thronverzichte und Thronbesteigungen. Aber lange leben alter und neuer Kaiser nebeneinander. Natürlich werden Kinder geboren - Genji wird Großvater - und es wird auch gestorben in diesem Buch. Aber das alles ist der Hintergrund für das Alltagsleben einer höfischen Gesellschaft, die zwischen säkularen Festlichkeiten und religiösen Feierlichkeiten damit beschäftigt ist,zu sein und sich von nichts in der Pflege des eigenen - vorzugsweise melancholischen - Innenlebens stören zu lassen. Es kommt nicht darauf an, sich unempfindlich zu machen gegen die Welt sondern darauf, sich für sie zu. Langweilig? Vielleicht. Aber. "In einem großen Text in der erinnert Karl-Markus Gauß an die Reiseschriftstellerin , die in ihrer Kindheit darunter zu leiden hatte, dass ihre Eltern mit ihrem Aussehen nicht zufrieden waren und sie mit Verschönerungsprogrammen traktierten. 1919 schließlich brach sie "zu ihrerauf, einzig darauf vertrauend, das Überlebensnotwendige überall in der Welt als Sprachlehrerin oder Dolmetscherin verdienen zu können. Sie reiste im Unterdeck der Schiffe, in der dritten Klasse von Zügen, hatte keine Adressen von wohlhabenden Leuten bei sich, an die sie sich in der Not würde wenden können, litt große Entbehrung, mitunter sogar Hunger, und verfasste, man könnte sagen,."Weitere Artikel: Hannes Hintermeier schreibt in dereinen Nachruf auf die Lyrik-Mäzenin. Martin Jurgeit schreibt imzum Tod des Comicautors. Im literarischen Feature für befasst sich Sabine Voss mit Schriftstellern, die in deraufgewachsen sind. In dererinnert sichan seine Zeit als Buchhändler bei Harrods in den 60ern.Besprochen werden unter anderem"Mädchen, Frau etc." ( taz ),Science-Fiction-Roman "DAVE" ( ZeitOnline ),' "Die Vögel" ( FR ),"Wilde Freude" ( SZ ),Studie "Der Dichter und der Neonazi" über die sonderbar anmutende Brieffreundschaft zwischen dem jüdischen Lyrikerund dem Neonazi),"Die Frauen von Birkenau" (),' "Der steinerne Engel" () und"Robinsons Rückkehr" ().