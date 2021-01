Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) gilt traditionell als Ort der Konflikte, der energischen Filmkunst-Kontroversen und als Hort kritischen Denkens - und zwar insbesondere seitens der Studentenschaft. Die Schriftstellerin und Regisseurin Susanne Heinrich zeigt sich in einem großen Text im Filmdienst daher engeistert, dass ihre Alma Mater derzeit auf Markttauglichkeit getrimmt werden soll - was unter den Studenten dort nicht etwa zu an die Öffentlichkeit getragenen Protest führt, sondern von ihnen mit konstruktivem Dialog und der Lust am Mitmachen begleitet wird. "Vielleicht ist es diese einlullende Rhetorik des 'Change-Prozesses', die in ihrer Mischung aus pragmatisch-technokratischer Geschäftigkeit und Achtsamkeitsgefasel alle sediert. Neue, dem therapeutischen Diskurs entlehnte Dogmen wie das 'wertschätzende Sprechen' erzeugen eine Atmosphäre gegenseitiger Anerkennung im Diskurs-Vakuum - und treffen auf eine Generation von Studierenden, die mit Debatten sozialisiert wurden, die in rasender Geschwindigkeit ein Verständnis von Politik verbreitet haben, das mit 'Identitätspolitik' nur unzureichend beschrieben ist. Wo dieses sich durchsetzt, hat man es nicht mehr mit Kämpfen um Verteilung zu tun, sondern um Sprache und Repräsentation. Wo es am Werk ist, geht es um die Diversifizierung von Oberflächen statt um einen wie auch immer gearteten Universalismus - selbst der negative Universalismus, den Hito Steyerl noch einfordert, steht unter Totalitarismusverdacht. Stattdessen wird das Abweichende, Deviante, Minoritäre als emanzipatorisch angebetet, Pluralismus und Multitude als Werte an sich gefeiert. Eine solche Post-Politik beruft sich zwar ununterbrochen auf Strukturen - eine verkürzte Kapitalismuskritik gehört mit zum Programm -, ist aber eigentlich formenblind. Alles mögliche wird zur Politik verklärt; da, wo sie wirklich passiert, wird sie nicht erkannt."

Eugene Boateng in "Borga" (Bild: Tobias von dem Borne)

Jenni Zylka berichtet in dervomin Saarbrücken, wo"Borga" zahlreiche Preise gewinnen konnte: Der Film handelt von der Desillusionierung eines ghanaischen Migranten und setzt damit eine im letzten Jahr angelegte Serie des deutschen Kinos fort: "Zusammen mit 'Berlin Alexanderplatz', İlker Çataks Drama 'Es gilt das gesprochene Wort', sowie 'Futur Drei' von Faraz Shariat und 'Toubab' von Florian Dietrich zeichnen sich damit einige Filme in diesem Jahr durch (post)migrantische Perspektiven aus - eine, und ein Triumph für die Wahrnehmung nichtweißer Menschen in vorrangig weißen Gesellschaften. Oder wie der Gewinneram Samstag fassungslos vor Glück ausrief: 'Die kleinen Kofis und Djumas und Abas aus Deutschland sehen sich endlich mal selber auf der Leinwand!'"Weitere Artikel: Dominik Kamalzadeh porträtiert imdie FilmemacherinOriginal-Filmmusik zuStummfilm "Sumurun" ist wieder aufgetaucht, schreibt Andreas Conrad im. Markus Metz und Georg Seeßlen blicken im-Feature zurück auf den Filmproduzenten, der vor zehn Jahren gestorben ist. Im-Radioessay befasst sich Andrea Roedig mit denBesprochen werden die zweite Staffel der Serie "Dickinson" ( Presse ) und neue DVDs, darunter"Kennwort Kätzchen" ( SZ ).