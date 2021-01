Retro-Perfektion: Die Moynihan Train Hall in New Yorker. Foto: Luca Blair / SOM

In derverbindet Niklas Maak große Hoffnungen mit dem Neuen Europäischen Bauhaus , dessen Start gestern von der EU-Kommission bekannt gegeben wurde. Schön, dass Brüssel nicht auf diesetzt und auch dersowie der Infantilisierung des öffentlichen Raums etwas entgegenhält: "Beachtlich ist, wie hier von höchster europäischer Stelle anerkannt wird, dass unsere Städte aktuell eher ein Abbild der Interessen einer um Profitmaximierung bemühten Baulobby sind als Räume, bei deren Gestaltungund Natur oberste Priorität hätte. Darauf, dass Städte ökologischer werden müssen, kann man sich schnell einigen. Bemerkenswert ist, wie häufig die Worte 'Inklusion' und 'Ästhetik' fielen. Hier wird das NEB-Projekt interessant - auch, weil die Fallen eines 'New Green Deal' sichtbar werden. Derzur autofreien Öko-Stadt etwa macht das Leben für all die Privilegierten, die dort leben, noch idyllischer... Die Verrammelung der Plätze, auf denen eben noch Gelbwesten demonstrierten, mit Bächlein und Bäumen, wirkt auch wie eine grüne Mauer gegen die Leute aus der Banlieue, gegen künftige Demonstrationen - und gar nicht 'inklusiv'." Hin und weg ist Verena Harzer in dervon New Yorks neuem Bahnhof, der, die eine neue Ära des öffentlichen Fernverkehrs in den USA einläuten soll. Die vom Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill umgebaute Posthalle ist eine, die bisher nicht mehr als ein unterirdischer Haltepunkt war: "Deml, der New Yorker Bahnhofsikone, die seit 1991 eine reine Pendlerstation ist, ist die neue Halle nicht ganz unähnlich. In beiden Bahnhöfen ist der Boden mit Tennessee-Marmor ausgelegt. In beiden Bahnhöfen wird die Mitte der Haupthalle von einer Uhr dominiert, beide Bahnhöfe sind ähnlich hoch und groß. Doch während die massive Säulenhalle des Grand Central in warmen Goldtönen gehalten ist, dominiert in der luftigen Moynihan Train Hall ein. Drei grau gestrichene Stahlträger spannen sich über die ganze Breite der Halle. Sie tragen vier fast 30 Meter hohe Glaskuppeln und erinnern an die Stahl-Glas-Konstruktionen europäischer Bahnhöfe aus dem 19. Jahrhundert."