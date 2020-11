Meanwhile, Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH - Piotr Zalewski (@p_zalewski) November 12, 2020

Mit großen Augen betrachtet Susanne Koeberle in derdas wahnwitzige, das der einstige Modefotografderzeit im Norden Mesopotamiens an derrealisiert. Dort, wo man einst die ältesten Spuren von Heiligtümern der Welt fand, errichtet Comte aus zwanzig bis fünfundzwanzig Meter breiten Kreisen aus hellem Stein Kreisskulpturen, die dasformen - und die auch auf Satellitenbildern erkennbar sein sollen, weiß Koeberle, die Comte nach seiner Vision gefragt hat: "Heute ist die Gegend um Harran No Man's Land, die archäologischen Spuren zeugen aber vom frühen Wunsch des Menschen, sich mit denzu verbinden. Hier sollen Gemeinschaften schon vor Tausenden Jahren die Sterne verehrt haben. 'Harran Earthworks', so der jetzige Titel der Arbeit, die später 'The Center of the World' heißen soll, steht zugleich in der Tradition der amerikanischen Land-Art aus den sechziger und siebziger Jahren."Am vergangenen Freitag stellte der britisch-ghanaische Architektin Benin-Stadt in Anwesenheit von, dem seit 2016 amtierenden Gouverneur von Edo, seine Pläne für das neuevor, das auf einem Gelände neben dem Herrscherpalast entstehen soll und in dem Kunstwerke aus Benin gezeigt werden sollen, berichtet Gina Thomas in der. Das Haus soll auch der"eine neue Wendung" geben: "Sich mit einer eigenen Identität für die Zukunft zu positionieren, sagte Obaseki, sei nur möglich, wenn 'wir entdecken, wer wir sind'. Adjaye nannte die britische Strafexpedition einen 'unerhörten Schandfleck auf der Menschheitsgeschichte', doch erwüchsen aus jedem Unglück Möglichkeiten. Hier biete sich über diehinaus eine Möglichkeit, die Geschichte durch gemeinsame Initiativen wieder ins Gleichgewicht zu bringen."Der turkmenische Präsidentist nicht nur ein Autokrat, sondern auch ein Tiernarr, der vor allem den Alabai, einen Zentralasiatischen, vergöttert, weiß Susanne Lenz in der. Diesem hat er jetzt eine Statue gewidmet: "Auf einem Verkehrskreisel in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat enthüllte der Landesherrscher eine fast sechs Meter hohe. Während der Zeremonie tanzten Frauen, sangen Chöre, schwenkten die - man muss es wohl so sagen -turkmenische Flaggen. Das örtliche Kulturministerium soll bereits daran arbeiten, die Unesco dazu zu bringen, den Alabai alsanzuerkennen. Aus dem Land ausgeführt werden dürfen diese Hunde übrigens nicht.wurde mal einer als Geschenk überreicht."Weiteres:Im Gespräch erklärt der Konzeptkünster, der in der ebenfalls derzeit geschlossenen Draiflessen Collection in Mettingen aktuell die Ausstellung "Emil Nolde - a critical approach by Mischa Kuball" zeigt, wie und weshalb er auf gar keinen Fall einen "" auf Nolde zulassen möchte. In dererzählt Fritz Göttler, wie der französische Malerin den fünfziger Jahren in Hollywood zum Star wurde. In dergratuliert Rose-Maria Gropp dem Malerzum 100. Geburtstag.