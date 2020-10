"Diese Maßnahmen sind unsinnig. Wir können sie nicht mehr mittragen.gegen sie!", schreiben der Bundesverband Schauspiel in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten mit Blick auf die am Mittwoch beschlossenen Corona-Einschränkungen für die Kultur. Ein "ohne Beispiel" werde die Folge sein.Den offenen Brief habenunterschrieben, deren Bezüge auch durch einen erneuten Shutdown-Monat nicht gefährdet wären, kritisiert Jan Küveler in derund legt nach: "Wenn gesamtgesellschaftlich Opfer gebracht werden müssen (…), sollten sich die Theater übrigens eine Frage, die immer gilt, besonders akut stellen:, an wen wenden sie sich mit ihrem Programm? Der Prime-Now-Lieferant, der in Berlin-Mitte dieversorgt, die sich im Homeoffice beliefern lässt, um die Supermärkte zu meiden, ist auch vor der Corona-Krise selten im Deutschen Theater gesichtet worden."Weniger drastisch als der Bundesverband, aber immer noch "verheerend" sieht, Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Bühnenvereins, den erneuten Lockdwon im Gespräch mit Ulrich Seidler). Er ärgert sich über die Einordnung von, so dass man sich "in einer bizarren Nachbarschaft zu Spielhallen, Spielbanken, Bordellen und Fitnessstudios wiederfinde". Zudem falle auf, "dass eigentlich gute Motive wie die Kulturmilliarde von Monika Grütters durch bürokratische Verfahren und reingrätschende Haushälter in einer Weise verlangsamt und konterkariert werden, dass das Versprochene oft zu spät oder gar nicht kommt. Solche Untergrabungen führen zu der."Nicht alle Maßnahmen gegen die Pandemie sind eben "", seufzt auch, Intendantin auf Kampnagel im-Gespräch mit Friederike Gräff. Auch sie stört die Einordnung als Freizeitveranstalter. "Ich finde, es sollte so viel Zeit sein zu sagen: Es sind Kunst- und Kultureinrichtungen. Das ist wichtig für uns alle in der Kunstszene, weil wir einein unserer Arbeit haben und weil wir zentrale Orte für diesind."Die ziemlich schnöde Antwort, auf die Frage, weshalb auch die Theater schließen müssen, gibt Jan Brachmann in derden IntendantInnen: "Man will dasam Laufen halten, und das Kulturleben fällt da nicht ins Gewicht."Weitere Artikel: Mit Blick auf denplädierte Till Briegleb in einem Text für dasdafür, aufzu verzichten. Monika Gintersdorfer hat sich in derbei TheatermacherInnen umgehört - Klimaschutz ist wichtig, aber der Austausch zwischen den Kulturen ebenfalls, so der Tenor. Im-Gespräch mit Wiebke Hüster erklärt, Intendant des Londoner Privattheaters Sadler's Wells wiegelingt und wie er sein Haus über Wasser hält: "Ein Viertel des Personals haben wir zurückgestellt, sie werden erst bei normalem Spielbetrieb wiederkommen. Und wir haben alle unsere Löhne um zwanzig Prozent gekürzt, bis auf die untersten Einkommen."Besprochen wirdInszenierung von"Der Würgeengel" am Stuttgarter Schauspiel ().