Äußerst skeptisch betrachtet in derder Theaterregisseur und langjährige Linzer Schauspieldirektordie Diskussionen, wie sie etwa in der nachtkritik geführt werden, um das Theater ins 21. Jahrhundert zu führen. So ganz kann er die angebliche Macht desnicht ernst nehmen. Und auch nicht die These von der cultural appropriation oder den Wettbewerb, wer denn nun das größte Opfer sei: "Im deutschen Sprachraum scheint man die subversive Kraft der Frage nicht zu erkennen, die einst der böse Heilige Genet dahin gehend gestellt hat, was denn eigentlichsei, und vor allem:er habe. Diese Frage hallt nach in dem Satz, den der französische Regisseur Jean-Pascal Zadi inals Einspruch gegen den unter dem Druck rassistischer Realitäten entstandenen' zu Protokoll gegeben hat: 'Es gibt genauin Frankreich wie Schwarze.' ... Eine Trans-Person etwa, Colour egal, die eine Trans-Person der entsprechenden Colour spielt, bleibt in Wirklichkeit tautologisch. Und also affirmativ. Und also. Verhältnisse sind so nicht zum Tanzen zu bringen. Gesellschaftliche Veränderung ist so nicht zu haben."Weiteres: Diegibt Streamingempfehlungen für die kommende Woche. In plädiert Anne Fritsch an die Politik, Theaterbesuche wieder leichter zugänglich zu machen, indem dievon maximal 200 Besuchern aufgehoben wird. Und Roman Bucheli schläft sich für diegenussvoll durch die jüngste Marthaler-Inszenierung.Besprochen werden die Uraufführung von"Deutsche Feiern" am Theater Münster (),Theaterstück "Ich bin der Wind" im Wiener Hamakom ( Standard ), "Porgy and Bess" am Theater an der Wien ( Standard ) und der Roman des Dramatikers"Homeland Elegies" ( nachtkritik ).