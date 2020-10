Mauernde Kapitalisten: "Oeconmia" von Carmen Losmann

Woher kommt eigentlich Geld? Was bedeutet Wirtschaftswachstum? Was geht in den Schalträumen des Kapitalismus vor sich? Fragen, denen sichessayistischer Dokumentarfilm "Oeconomia" widmet. Die Sache kratzt notgedrungen ein bisschen an der Pforte vor den Hotspots des Wirtschaftsgeschehens, erklärt Michael Kienzl in der: Große Unternehmen lassen sich natürlich nur sehr ungern in die Karten schauen. "Es ist die Kombination aus sorgfältiger Recherche und ernsthaft betriebener Vermittlungsarbeit, die den Film auszeichnet. Er behält den spröden Sound der Finanzsprache bei, setzt ihn aber in einfache Slogans und Bilder um. ... Wie viel es tatsächlich zu entwirren gibt, wird besonders dann deutlich, wenn die Experten selbst. Meist sind es sehr banale Fragen, die Losmanns Gesprächspartner aus dem Konzept bringen. Dann wird gestottert, irritiert in die Kamera geschaut oder Zeit geschunden." Losmann steht in der Tradition Harun Farockis, erklärt Silvia Hallensleben im: Sie "ist ambitioniert und klug genug, diese Hindernisse in eineumzumodeln."Geld, erfährt -Kritikerin Martina Knoben in diesem Film, "entsteht. Man erfährt, dass die Wirtschaft wächst, wenn die Geldmenge wächst, und dass ständiges Wachstum die Bedingung ist, damit das alles weiter funktioniert. Eine Runde kapitalismuskritischer Experten hat Losmann in der Frankfurter Fußgängerzone an einem Tisch platziert und lässt sie 'Monopoly' spielen. Gleichzeitig kommentieren sie die Mechanismen der Finanzwirtschaft. ... Dass das Finanzsystem künstlich ist, sich, ja von der Realität, gleichwohl zunehmend unser Wirtschaftssystem und die Politik bestimmt - auf diese Kritik steuert der Filmzu."Außerdem: Der spricht ausführlich mitunter anderem übers, das Nachteile (Gewichtszunahme, Falten), aber auch Vorteile (man schert sich nicht mehr um viel und tut, wonach einem der Sinn steht) mit sich bringt.Besprochen werdenDokumentarfilm "Horror Noire: A History of Black Horror" über das Verhältnis des Horrorfilms zu Schwarzen ( taz ),"Sag du es mir" ( taz ), die DVD-Veröffentlichung von"Antiporno" ( taz ),Dokumentarfilm "I am Greta" über Standard ),"Astronaut" mit Richard Dreyfuss ( Berliner Zeitung ),"Rojo" ( SZ ),"Mrs. Taylor's Singing Club" ( Tagesspiegel ), die-Serie "Emily in Paris" (klischeebeladen, dumm und sexistisch, schimpft Tomasz Kurianowicz in der) und die vom ZDF online gestellte Serie "Breaking Even" ( Berliner Zeitung FAZ ).