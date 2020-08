Forrest Best, Untitled (#6), 1957. Private Collection. Courtesy Modern Art, London. Foto: Robert Glowacki





So wichtig wie die Entdeckung von Hilma af Klint findet der tief beeindruckte-Kritiker Till Briegleb die Retrospektive zum Werk des texanischen Fischers und Malersim Fridericianum in Kassel. Ähnlich wie Klint hatte Bess, die er in seine Kunst einarbeitete: "In Rahmen aus Treibholz malte der 1911 geborene Bess in einer ärmlichen Hütte am Golf von Mexiko seine Prophezeiungen aus dem. Seit der Kindheit hatte Bess 'Visionen' am Ende der Nacht, die er nach traumatischen Erlebnissen in der Armee, wo er wegen seiner Homosexualität brutal verprügelt wurde, Mitte der Vierzigerjahre zunächst als therapeutische Maßnahmen zu malen begann. Es sindmit wenigen Elementen und Symbolen, starken Farben und Kontrasten, die sich in hunderten Erscheinungen zu einerentwickeln. Diese stark zeichenhaften Kompositionen entwickeln sich auf der Grenze zwischen gegenständlich und abstrakt, also in einem Gebiet, in dem auch die meisten Alphabete und Buchstaben ihren Ursprung haben."Der Martin Gropius Bau versucht mit seiner Ausstellung "Down to Earth. Klima, Kunst, Diskurs unplugged" zu zeigen, wiesein kann, erklärt im Interview mit der, Intendant der Berliner Festspiele. Nun versucht man es besser zu machen, indem man für die Ausstellung weitgehend auf Strom verzichtet. Aber es ist keine Klimaausstellung geworden, verspricht er: "Wir zeigen. Die Basis ist ein großes Kunstprojekt mit Werken von Agnes Denis, Tino Sehgal über Yngve Holen oder Kirsten Pieroth. Nur fügt sich das zu einem zeitbasierten System, an dem während der vier Wochen etwa 200 Experten, Praktiker, Aufführungskünstler und das Publikum mitwirken."Besprochen werden außerdem die Ausstellung "" in der Albertina Standard ) und die Ausstellung "The Last Unicorn. Dasim Spiegel der Popkultur" im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd ().