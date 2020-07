Szene aus dem Horrorfilm "The Vigil"





Die Netflix-Produktionen "Unorthodox", "Wolkenbruch", "Shtisel", Sebastián Lelios Liebesdreieck "Disobedience", der US-Indie "Menashe", "Tikkun" und der Horrorfilm "The Vigil" -sind zur Zeit ein beliebtes Filmthema, stellt Andreas Scheiner in derfest. Wie kommt's? Aber vor allem: "Was denkt sich der Mehrheitszuschauer, der auf allen Kanälensieht? Weiß er, dass ein Satmarer Chassid aus Williamsburg mit einem Frommen aus Zürich Enge so viel gemein hat wie ein Scientologe mit einem Freikirchler? Weiß er, dass es weltweit ähnlich viele ultraorthodoxe Juden gibt wie, sagen wir, Muslime in Nordrhein-Westfalen? Weiß er den Orthodoxen vom Dreitagejuden, der dreimal im Jahr zur Synagoge geht, zu unterscheiden, oder bleibt am Ende nicht doch eindes Judentums haften?"Weitere Artikel: Lory Roebuck porträtiert in derden Filmregisseur. In der findet Wilfried Hippen "- Den Film" immer noch sehenswert, auch ohne Schnitte. Im bereitet uns Andreas Busche auf diein Coronazeiten vor. Ebenfalls im stellt Christiane Peitz das Buch zumder-Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Twohey vor.Besprochen werden"The King of Staten Island" ( FR Berliner Zeitung ),Lappland-Romanze "Master Cheng in Pohjanjoki" ( SZ Berliner Zeitung ),Debütfilm "Auf der Couch in Tunis" ( SZ Standard ),Thriller "Unhinged" mit Rusell Crowe ( NZZ ), "Black American Cinema - L.A. Rebellion", eine Reihe mit Filmen, im Hamburger Metropolis-Kino ( taz ) und eine DVD mit der restaurierten Fassung vonStummfilms "Die Stadt ohne Juden" von 1924 und mit Musik der Komponistin taz ).