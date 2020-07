Diedergehe fehl, meint Rüdiger Suchsland in seiner "Cinema Moralia"-Kolumne bei: Das ästhetische Feld Kino werde hier zum sozialen umgemodelt, doch "wenn wir sagen: Kino ist ein, dann ist gemeint, dass das Kino eineist. Eine Arena, in derwird, nicht etwa eine Arena, die irgendetwas, was angeblich von der Gesellschaft akzeptiert und ausgehandelt wurde - nein, es ist selbst."Die Social-Media-Kontroverse um die "Schwarze Füß'"-Szene aus dem ersten-Film (mehr dazu hier und dort ) geht auch nach Michael Wurmitzers im dargelegter Ansicht fehl. Der Witz gehe gerade nicht auf Kosten der Schwarzen Figur, sondern auf Kosten der Situation als solcher: "Der Film reflektiert den dargestellten und für seine Witze missbrauchten Rassismus. ... Dass den Machern Rassismusist, zeigt sich auch eine Szene später , in der Otto in einer Motorradbar gefragt wird,. Als der Rocker daraufhin Eiswürfel fallen lässt und Otto losprustet, erntet er Schelte, der Witz sei "rassistisch'. Die Szene ist also differenziert zu sehen und. So kann man nicht mehr mit Rassismus umgehen,."Weitere Artikel: Dunja Bialas ( Artechock ) und Sofia Glasl ( Filmdienst ) sprechen mit der Filmemacherinüber deren Film "Schwarze Milch" ( unsere Kritik ). Ohne das große, dessen Tentpole-Filme gerade einer nach dem anderen weiter verschoben und verschoben werden, sieht die Zukunft für dieziemlich trübe aus, schreibt Tobias Kniebe in derBesprochen werdenDokumentarfilm "What You Gonna Do When The World's on Fire?" ( Artechock Zeit , mehr dazu bereits hier ) und das Sportlerdrama "Out of Play" mit Tagesspiegel ).