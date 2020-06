Die Kunstwelt mag in der Krise stecken, die Kunst selbst nicht, versichert in derNiklas Maak, der weniger populäre Berliner Kunststandorte aufgesucht hat, um sich etwa im Haus am Lützowplatz in der Ausstellung "It was a Dream""Plastik-Palmyra" anzusehen: "Als der IS diezerstörte, sammelte Issel bei syrischen Matratzenhändlern Reste von Schaumstoffmatratzen ein und formte daraus ihre eigene Ruinenlandschaft,, deren Poesie auch darin liegt, dass das Material, anders als Marmor, schon im Laufe einer Ausstellung zerbröselt und Ruine wird, eine sich selbst kompostierende Antike aus Schaum. Was auch ein ironischer Gruß an das Hochkunst-Motiv derist. (…) Das Plastik-Palmyra kann man auch als Kritik an Versuchen lesen, dort nach der Sprengung symbolisch, ohne zu fragen, was genau man eigentlich retten will - und natürlich spielen Issels bunte Schaumstoffsäulen auch auf die 'farbige Antike' an, deren Statuen und Tempel optisch das Gegenteil der asketisch weißen, blutleeren Gipsantike des klassischen Bürgertums waren.""Für den Kunsthandel stellt der Standort Deutschland dank politischer Entscheidungen einen "" dar, schreibt der Galeristwütend in der: 19 Prozent Mehrwertsteuersatz, 5 Prozent pro Verkauf an die Künstlersozialkasse - und auch der Weiterverkauf auf dem Sekundärmarkt bringt kaum noch Gewinne: "Schön wär's, denn wenn ein Sammler mir eine Arbeit zum Weiterverkauf einliefert und mir eine übliche Zehn-Prozent-Beteiligung verspricht, dann gehen durch das in Deutschland in Kraft getretene 'Folgerecht' gleich noch einmal vier Prozent vom Gesamtumsatz allein zu meinen Lasten an die- in den USA und in der Schweiz gibt es so etwas gar nicht, in der EU ist es uneinheitlich geregelt. Es scheint, als wolle jeder ein Stück vom Kuchen haben, den der Galerist mit seinen Anstrengungen erst ermöglicht. Für jede Ausstellung, die ich mache, für jeden Katalog, jede Publikation etc., die VG Bildkunstund verpasst keine Möglichkeit, etwas in Rechnung zu stellen - es ist zum Wahnsinnigwerden." "Der Markt wird überleben; aber was ist mit den Künstlern?", fragt indes Laura Cumming imWeiteres: Sehr zufrieden resümiert Detlev Kuhlbrodt in derdie digitale Version des Berliner Kunstfestivals "48 Stunden Neukölln". Besprochen werden die-Ausstellung im Frankfurter Museum für Moderne Kunst () und die Ausstellung "Talent kennt kein Geschlecht. Malerinnen und Maler der Romantik auf Augenhöhe" im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. (