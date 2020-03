Museum Mönchehaus: Screenshot der Live-Übertragung von Alexander Iskins Performance in der Galerie Sexauer

Im winkt Birgit Rieger dem Malerzu, der sich für seine achtwöchige Performance, die er live überträgt , bereits am 7. Februar in eine selbstauferlegte Quarantäne in der Galerie Sexauer begeben hat., weiß Rieger: "Isolation zwingt nach Innen und zur Konzentration, sagte der Berliner Kulturtheoretikerkürzlich in einem Interview mit dem. 'Diese Balance zwischen Panikgefühl durch Eingeschlossensein, Behindertsein und andererseits, sich dadurch zu konzentrieren, ist etwas Fantastisches', so Bazon Brock. Er verweist auf Thomas Mann, der die Isolation geradezu als Voraussetzung für kreatives Schaffen ansah. Er spricht von Sartre, vom Leben in Bunkern und der Psychoanalyse, die der Isolation durchaus Positives abgewinnen kann. Brock, der gern auch mal polemisiert, spricht in diesen Zeiten so tröstend und sanft, wie man es sonst gar nicht von ihm kennt."Die Museen in Wien sind zwar auch geschlossen, aber-Korrespondent Ralf Leonhard konnte zuvor noch einen Blick in die Eröffnungsschau "The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980" in der neuen Albertina Modern werfen. Dank üppiger Finanzierung durch den Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner wurde dieses neue Haus im historischen Wiener Künstlerhaus untergebracht. Sowurde ihmselten präsentiert, meint Leonhard, der aber zwei Dinge lernt: Die Österreichischen Künstler rechneten viel früher mit der Tätergeneration ab als die deutschen. Dafür waren sie sich in offener Feindschaft verbunden, wie ihm der Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder erzählt: "Es kennzeichnet die österreichische Avantgarde, dass sie einandersind. Die fantastischen Realisten wie Ernst Fuchs oder Arik Brauer, die allesamt Opfer des Nationalsozialismus waren, und die Abstrakten haben einander verachtet,. Diese Feindschaft hat viel mit der Engmaschigkeit, der Kleinräumigkeit zu tun."Besprochen werden die Schau "Fotografinnen an der Front" mit Arbeiten vonundim Fotomuseum Winterthur NZZ ) und die Ausstellung der Berliner SenatsstipendiatInnen in der n.b.k. taz ).