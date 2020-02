Klar und elegant: der Horrorfilm "The Lodge"

Man hatte ihn schon fast für unsterblich gehalten: Hollywoodlegende, 1916 als Issur Danielowitsch Demsky in Amsterdam, New York, geboren als Sohn jüdischer Emigranten aus dem heutigen Weißrussland, ist im Alter von 103 Jahren gestorben, meldet letzte Nacht sein Sohn Michael aufDer erinnert im Nachruf an Douglas' rebellischen Geist: "Zu seinen wichtigsten Leistungen zählt vielleicht, dass er gegen das Establishment der McCarthy-Ära aufbegehrte, indem er 1960 'Spartacus' produzierte und darin als Sklave auftrat. Damit wurde der Schauspieler zum Helden für alle jene, die in Hollywood auf die Schwarze Liste geraten waren. ... Douglasimmer wieder mit seinen Ansichten und hatte die Courage, sie auch zu begründen. 'Ich war', sagte er einmal."Schade findet esOlga Baruk, dass das österreichische Regieduoundnach ihrem meisterlichen "Ich seh, ich seh" für ihr englischsprachiges Debüt "The Lodge" zwar immer noch einen effektiven, aber eben auch eher konventionellen, aus gängigen Zutaten zubereiteten Horrorfilm vorgelegt haben: Der Film "beschwört gefühlt das volle Horrorprogramm, alles hier ist. Die Kamera von(der regelmäßig mitarbeitet) schwebt langsam umher, durchstreift die Räume, kommt näher, registriert in Großaufnahmen der Figuren den sich zunehmend abzeichnenden Wahn. Das schaut gut aus, wirkt aber lediglich wie eine weitere Genretrope." Das in einerdie Psycho-Dynamiken einer Schicksalsgemeinschaft auslotende Kammerspiel hat-Kritiker Andrey Arnold hingegen überzeugt : "Die hantige Handschrift des Regiegespanns ist intakt. ...des geräumigen, aber trotzdem beengenden Schauplatzes. Die Ausstattung (dunkle Holztäfelung, schwerer Steinkamin, Luster aus Hirschgeweih) trägt ebenso dazu bei wie, kriechende Zooms und eine subtil verfremdete Bildsprache." Dieser Film ist "visuell von", freut sich Tobias Kniebe in derInwurdeFilm "DAU.Natasha" de facto verboten, meldet Frank Herold im. Dabei handelt es sich um einen der viele Filme aus Khrzhanovsky DAU-Zyklus und um just jenen, der im Berlinale-Wettbewerb laufen wird. "Dem Künstler wird die '' vorgeworfen - ein Straftatbestand, auf denstehen. In dem Film gibt es eine Szene, in der eine Frau mit einer Flaschewird."Weitere Artikel: Patrick Heidmann spricht in dermit dem Schauspielerüber dessen Engagement gegen, wobei er in seinem neuem Film "21 Bridges" doch einen Polizisten spielt - allerdings einen "aufrichtigen". Sara Piazza schreibt in derüber die Pläne, das Fischerhaus des 1994 gestorbenen Filmemacherszu retten. Diehat ihr Gespräch mitüber die neue Staffel seiner Comedyserie online nachgereicht. Für wirft Mat Colegat einen Blick zurück aufvor 30 Jahren erschienenen Horrorklassiker "Nightbreed". In der empfiehlt Carolin Weidner das "Final Girls Berlin" . Deren Macherinnen sprechen im Podcast und auf Dlf Kultur darüber, warumkeineswegs einen Widerspruch bilden.Besprochen werden"Intrige" ("Man sollte sparsam mit Superlativen hantieren, aber dieser Film ist ein", lobt Adam Soboczynski in der, weitere Kritiken in FR Presse und Welt sowie bereits hier ),Vermächtnis "Varda par Agnès" ( taz FR , unsere Berlinale-Kritik hier ),und"Das freiwillige Jahr" ( taz SZ ), der aufveröffentlichte New-York-Thriller "Uncut Gems" mit NZZ , unsere Kritik hier ), die auf DVD veröffentlichte Horror-Anthologie "The Field Guide to Evil" mit Kurzfilmen von unter anderemundsowie taz ), die zweite Staffel der ZDF-Serie "Bad Banks" ( FR ) und mit "Birds of Prey" ein neuer Film aus dem DC-Superheldenuniversum, diesmal mitals Schurkin Harley Quinn ( Standard ).