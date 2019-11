Year 3 Photographs © Steve McQueen & Tate





76.000 Drittklässler hatfür sein Projekt "Year 3" in der Tate Britain fotografiert, im zeigt sich Laura Cummings völlig überwältigt von so viel Gegenwart und Zukunft. "Steve McQueens 'Year 3' ist zwingend in seiner emotionalen. Zuerst wirkt es durch sein schieres Ausmaß. Wenn man durch die Tate Britain läuft, kann man kaum den Anblick so vieler Schulfotografien erfassen, die sich so regelmäßig in Reihung und Format in die Weite erstrecken: Die Bänke sind vor der Kamera identisch, die Kinder symmetrisch um ihre Lehrer angeordnet, die Farben der Schuluniformen - rot, grau, lila, blau - wiederholen sich. Es sind alles, könnte man sagen, uniforme Aufnahmen, zumindest, bis man sie sich näher ansieht."





Anlässlich der großen-Schau in der National Gallery in London sammelt Farah Nayeri in derStimmen, die einen Maler nicht ertragen können, der im 19. Jahrhunderthatten und Polynesier als "Wilde" bezeichnete, zum Beispiel von Ashley Remer, einer amerikanischen Kuratorin und Gründerin der Plattform girlmuseum.org : "'Um es klar zu sagen: er war ein', sagt sie. Wenn seine Bilder Fotografien wäre, würden wir sie für viel skandalöser halten' und 'sie nicht akzeptieren'. Remer stellt die andauernden Ausstellung zu Gauguin und dem österreichischen Künstler Egon Schiele in Frage, der ebenfalls nackte Minderjährige zeigte, und auch die Art, wie sie präsentiert werden. 'Ich sage nicht, dass man die Arbeiten abhängen soll. Aber ich sage: legt alles offen, die gesamte Person'.""Weiteres: Christoph Giesen und Kai Strittmatter berichten in dervon einer, in deren Zuge mehrere hundert Werke deutscher Gegenwartskunst, vonundsind in Tresoren von Shanghai oder Hongkong verschwunden. Ein Versteckspiel unter chinesischen Händlern, mit Werten von 300 Millionen Euro im Einsatz. In derberichtet Kerstin Holm, dass sich Russland zwar zunehmend als "" präsentiert, aber auch ernstzunehmende Projekte angeht, wie etwa zwei Ausstellungen zu. Andrian Kreye und Gerhard Matzig schreiben in der SZ den Nachruf auf ihren Karikaturisten, den österreichischen Architekten. Astrid Kaminski berichtet in dervon neuen Initiativen inzum deutsch-griechischen Kunstaustausch.Besprochen werden eine Schau des Konzept-Künstlersim New Yorker New Museum ), eine Ausstellung des Urbanisten Andreas Fogarasi in der Kunsthalle Wien Standard ) und die Ausstellung "Syd Mead - Future Cities" im O&O Depot Berliner Zeitung ).