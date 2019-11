Bild: Ohne Titel (aus der Serie Krieg Böse). 1991 Skarstedt, New York© Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne





Wehmütig erinnert sich Kia Vahland in derin der großen Schau "Bitteschön, Dankeschön" in der Bundeskunsthalle Bonn an eine Zeit, in der Kunst nochund provokativ war. Kippenberger pfiff auf, etwa wenn er einen besoffenennagelte. Immerhin: "Unsere Gegenwart aber ist noch nah genug dran am später 20. Jahrhundert, um sich beflügeln zu lassen von dieser unverschämten Leichtigkeit, mit der Kippenberger immer wieder auch Sinnfragen verhandelt. Der gekreuzigte Frosch ist ja nicht nur eine Toleranzprobe. Er ruft tatsächlich die Schöpfungskraft auf, wenn er das Ei als Symbol bemüht, das, etwa auf einem Madonnenbild Piero della Francescas, für Fruchtbarkeit und die große Welt im Kleinen steht. Und Kippenbergers 1984 geschaffenes Gemälde ', das silikonbeschmierte Bild eines kaputten gereckten Arms, spielt vielleicht mit demvon Nazisymbolen, vor allem aber führt es Faschisten, ähnlich wie es einst Salvator Dalí tat, als auch emotional verblendete Fanatiker vor."In derwird Marcus Woeller in der Ausstellung "Re-Orient" im Leipziger Grassi-Museum beim Anblick von verzierten Kaffeekannen, persischen Harems-Utensilien und- und bei genauer Inspektion seiner Assoziationen - mit konfrontiert : "Da erzählt etwa ein Schüler davon, wie er im Kunstunterricht einem Mitschüler über den Boden eine Schere zuschliddern lässt, was die Lehrerin zumaufbauscht. Eine Installation illustriert, wie eine sogenannte Gastarbeiterin in Deutschland immer weiter muslimisiert wurde, weil man sie in erster Linie als Fremde einordnete, statt als Frau, als Inhaberin eines deutschen Passes, als aktive Sportlerin, als Kleingärtnerin."Weiteres: Imhat Sandra Fleck mit dem-Schüler und Leichenmalerüber die Arbeit in der Pathologie, dieund das Malen des Sterbeprozesses gesprochen : "Man muss etwas darstellen, was der Lebende hat und dem Toten fehlt: die Energie, die Seele. Es ist dem Körper etwas entwichen, so präsentiert er sich auch."Besprochen werden die große-Ausstellung im Frankfurter Städel ( NZZ ) und die Schau "Hydra" des feministischen Künstlerinnenprojektsim Haus am Kleistpark ( taz ).