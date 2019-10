Ausgabe 169 der Ketzerbriefe mit dem Handke-Gespräch.

Die Kritikersollen ihn gefälligst erstmal lesen, riefgerade in der(unser Resümee ). Die kroatische Autorin nimmt Ruge in einem großen-Essay wörtlich und sieht sich Handkes Äußerungen zum Krieg im ehemaligen Jugoslawien nochmal gründlich an. Unter anderem fand sie ein Interview in der extremistischen Postille, wo Handkedas Massaker von Srebrenica relativiert. Es seien nur "umgebracht" worden. Wie konnten Handkes Parteinahmen so lange verteidigt werden? Bremer dazu: "Es ist Handkes häufig betonter Hass auf die Nazis von vor siebzig Jahren, sein von Henrik Petersen herausgehobener 'Antifaschismus', der zurführte, die seinen Hass auf die internationale Berichterstattung oder auf den Haager Tribunal zwar sahen, aber nicht als rechtes Denken erkannten." Auf nimmt derweilRuges Text ziemlich auseinander.In derberichtet Michael Martens - interessanter Weise nicht im Feuilleton - über diemitzu Srebrenica. Michael Martens schreibt im politischen Teil: "Zu dem Gespräch kam es im Januar 2011 in Paris. Ob eine Tonbandaufzeichnung davon existiert, geht aus dem auf elf Seiten abgedruckten Text nicht hervor. Der zum Teil umgangssprachliche Duktus legt aber nahe, dass es sich um die Abschrift von einem Tonband handeln könnte, zumal hervorgehoben wird, das Gespräch sei 'in Auszügen' wiedergegeben worden. Der Titel der Ausgabe lautet 'Viel Lärm um Srebrenica', gibt also mit Shakespeare die Richtung vor: In Srebrenica war nichts." Zu Srebrenica schreibt Martens: "Peter Handke leugnet das Massaker von Srebrenica nicht - es ist." Dabei gibt Martens Handke insofern recht, als man das Massaker als eine Rache für muslimische Taten ansehen könne. Allerdings seien die Ausfälle gegen Serben von "aus der Enklave Srebrenica heraus unternommen", was Handke nie erwähne.Es gebe gute literarische Gründe dafür, Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis auszuzeichnen, meint der serbische Essayistim Feuilleton der. Aber deswegen müsse man dem Schriftsteller noch lange nicht auf dessen serbischen Abenteuer folgen. Handke ist offenbar der Überzeugung, dass der Feind des Feindes ein Freund sei: "Es geht hier um. Handke hat, wie übrigens auch Chomsky, nicht übermäßig große Mühen darauf verwandt, sich über das Kriegsgeschehen in Jugoslawien zu informieren. Stattdessen kam er nach Serbien und sah, dass hierleben. Was er zu sehen erwartet hatte, wissen wir nicht. Aber die Begeisterung darüber, gesehen zu haben, dass auch in Serbien die Menschen auf zwei Beinen laufen, könnte sich auch alsäußern, der sich in eine Art Herablassung verwandelt hat."Weiteres: Die Poetry Slam öffnet sich allmählich für Themen wie berichtet Leonhard F. Seidl in der. Besprochen werden"Aus der Dunkelheit strahlendes Licht" ( SZ ),"Duell" ( NZZ ),"Das Geld spricht" ( Tagesspiegel ),Band "Im Leben mehr Glück" mit Reden und Schriften ( Standard ), die Ausstellung "in Amerika" im Museum Strauhof in Zürich ( NZZ ), der Briefwechsel zwischenund(FAZ) sowie der neue-Band "Die Tochter des Vercingetorix" ( Standard SZ ).