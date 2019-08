Hiirokazu Kore-Edas "La Vérité"

Inwurde das Filmfestival mit"La Vérité" eröffnet, der ersten internationalen Produktion des japanischen Autorenfilmers, die sich mitundzudem noch mit Aushängeschildern des europäischen Arthouse-Films schmücken kann, währendauch noch vorbeischaut. Den Kritikern hat das weitgehend gut gefallen: Der Film "ist", erklärt Dietmar Dath in der. "Erst wenn man die Geschichte nacherzählen muss, merkt man, wie kompliziert die Fabelmelodien zusammenhängen und in ihrzusammenfließen." Was wir entnehmen können: Deneuve spielt eine Schauspielerin und die Mutter der Binoche - und über diese Schauspiel-Rolle kommt es zu allerlei Spiegelungen im Verhältnis zwischen den beiden. Vielleicht war Kore-Eda von den großen Namen ein bisschen zu beeindruckt, meinTim Caspar Boehme, der "ein wenig zu oft Momente versöhnlicher Gediegenheit" beobachtet - umso besser gefallen ihm die Szenen mit den Kinderdarstellerinnen. "Mit Lust wirft sich Deneuve in Szenen, die sie als echte Diva nie zeigen würde, auch wenn jeder das Potenzial dazu vermutet -", erklärt dazu Tobias Kniebe in der, der allerdings findet, das Kore-Edas Vorgänger "Shoplifters" schlussendlich doch der bessere Film war.-Kritiker Andreas Busche erkennt derweil "optimistischere Töne" in diesem Film: "Auch visuell.fällt äußerst vorteilhaft auf seine Hauptdarstellerinnen." Ansonsten schreibt Busche viel über die Kritik am Festival, das sich von allen A-Festivals in diesem Jahr am frauenlosesten präsentiert.Weiteres: Immer mehrordnen sich der chinesischen Obrigkeit unter, berichtet Hanns-Georg Rodek in der. In der legt Ekkehard Knörer dem Berliner Publikum die große Frank-Borzage-Retrospektive im Kino Arsenal ans Herz. Michael Freerix empfiehlt in derdas Onlineportal ", in dem sich ein historisch tiefes Archiv von Dokumentarfilmen befindet. Ulrich Amling empfiehlt im Tagesspiegel die Wiederaufführung von' Stummfilm "La Roue" beim Musikfest Berlin . Franziska Tschinderle berichtet in dervomin Prizren in Kosovo.Besprochen werdenDebütfilm "Prélude" ( taz ),Regiedebüt "Golden Twenties" ( SZ ),Mediensatire "Late Night" ( taz Tagesspiegel ), der Thriller "Die Agentin" mit(online nachgereicht von der FAZ ), der Science-Fiction-Film "Paradise Hills" mitund ZeitOnline ),' The White Crow" ( NZZ ) undDebütfilm "Jet Generation" von 1968 ("ein Film, der seine Geheimnisse, genau wie seine Hauptdarstellerin die ihren, nicht so ohne Weiteres preisgibt", meint Lukas Foerster auf).