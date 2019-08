Peter Laudenbach und John Goetz dokumentieren auf zwei Seiten in der, wieKünstler und Künstlerinnenoder Einrichtungen attackiert, die ihr nicht in den politischen Kram passen. Es ist eine Aneinanderreihung von Gehässigkeiten und Aggressivität. Zum beispiel in Altenburg: "Dasmacht die nationalsozialistische Vergangenheit der Stadt zum Thema,spielt die Titelrolle in der Inszenierung 'Der Hauptmann von Köpenick'. Auf einer Kundgebung des örtlichen Pegida-Ablegers Bürgerforum fordert ein Redner den Boykott des Theaters: 'Ich rufe alle, die gegen diese Politik sind, dazu auf, das Theater in Altenburg und das Lindenau-Museum zu boykottieren! Grenzt sie auf dieselbe Weise aus, wie sie es mit Euch tun! Und zeigt ihnen,, mit dem sie ihre Miete bezahlen!'"Besprochen werden' Produktion "Everything that Happened and Would Happen" bei den Ruhrfestspielen (in der-Kritiker Bernd Noack den Versuch sieht, "dem Schrecklichen mit einerzu begegnen") und die Ausstellung "Das Jahrhundert des Tanzes" in der Akademie der Künste in Berlin ( taz ).