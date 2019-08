Überfür den Buchpreis nominierten Roman "Miroloi" über eine junge Frau namens Alina in einer patriarchal-religiösen Lebensumgebung wird sich das Feuilleton so schnell nicht einig. Nicht wirklich gut, nicht wirklich schlecht wollte die Kritik das Buch bislang finden - aber rasch war klar: eine Kriteriendebatte muss her ( unser erstes Resümee ). Nicht nötig, meint dazu-Redakteur Jan Küveler, denn dieses Buch sei einfach wirklich missglückt und die Kollegen, die herumdrucksen, hätten lediglich Furcht vor der eigenen Courage: "Derist furchtbar und bleibt hängen, als eine Art MeToo in schriftlicher Form, die Belästigung eines Textes durch einen anderen. Und das Thema des Feminismus und des Kampfs gegen das Patriarchat imprägniert einen Roman offenbar gegen Kritik." Dabei "ist man kein Feind des Feminismus und kein Verteidiger patriarchaler Strukturen, wenn man 'Miroloi' ablehnt. In seinererweist der Roman dem Feminismus wie der Literatur einen."Sehr ähnlich sieht das in derauch Eva Behrendt, die sich bei mancher Sentenz mehr Lektorat gewünscht hätte: "So kämpferisch sich die Autorin mit Alinas Stimme über das drastische Unrecht ihrer patriarchalen Fiktion empört, so ungebrochen lässt sie ihre Heldin auchsingen und die heile Schönheit der Inselnatur preisen. Landlust auf Griechisch, Melinzanes-Rezept inklusive. Aber ist Emanzipation ohneüberhaupt denkbar? Der Feminismus jedenfalls ist nicht schuld daran, dass Alinas Lese- und Schreibkompetenz hier bloß in dieführt."Das neuebeherbergt zwischen 80- und 100.000 Erst- und Lizenzausgaben aus der eigenen Hausgeschichte. Auch ein Statement gegen die Immaterialisierung des Lesens, sagt Jonathan Landgrebe, Vorstandsvorsitzender des Verlags, im ausführlichen-Gespräch: "Das hier ist ein Haus des Lesens und der Lesenden, das ist mir eigentlich noch wichtiger als die Tatsache, dass es ein Haus des Verlegens von Büchern ist. Die Bücher müssen hier stehen, sie sind geistige, aber auch. Sie bedeuten uns alles. Ich habe schon Verlagshäuser gesehen, da sind die Bücher quasi aus den Büros verbannt. Dieses Gebäude will das Gegenteil."Weitere Artikel: "Die Stimmen vonwurden in der Narration derlange ausgespart", schreibt Lea Sauer imangesichts dessen, dass derauch heute noch vor allem als männliches Genre mit Universalanspruch gehandelt wird: "Warum zum Beispiel soll das, wasin ihrem Essay 'Street Haunting' (1927) beschreibt, keine Flânerie sein? Warum ist Mrs. Dolloway keine Flâneuse?" Heidi Rehn ( SZ ) und ( Standard ) erinnern an, die vor fünfzig Jahren gestorben ist. Für den liest Gregor Dotzauer die aktuelle, die sich im Schwerpunkt mitbefasst. In den online nachgereichten "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Matthias Heine daran, wie1637 in Persien in eine gewalttätiges Scharmützel geraten ist und überlebte.Besprochen werden"Im Schrank" ("manifestiert sich eine neue, höchst eigenwillige Stimme" der tschechischen Literatur, schwärmt Kathrin Hillgruber im),"Der Dritte Weg" ( Presse ),"Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt" ( FR ),"Die geheime Mission des Kardinals" ( Standard ), norwegische Scheidungsromane vonund NZZ ),"Herr Anselm" ( NZZ ),"Nach seinem Bilde" ( Dlf Kultur ), Architekturcomics vonund(SZ) undDebütroman "Schöner als überall" ().