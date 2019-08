Bildungsroman statt Zombiehatz: Carolina Hellsgards "Endzeit"

Drehbuchfunktionen: Jugendliche in "Paranza - Der Clan der Kinder"

Inauf einem Comic vonbasierendem Film "Endzeit" werfen wir einen Blick auf ein Deutschland, in dem vor zwei Jahren eine Seuche ausgebrochen ist und zombieartige Wesen auf Menschenhatz gehen - lediglich Weimar und Jena trotzen als gallische Dörfer den Untoten. Das Ganze ist aber weniger ein klassischer Zombiefilm, sondern "eine abenteuerliche, durchaus sympathische Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte, Buddy-Movie und Fantasyfilm", schreibt Michael Kienzl, der den Film zwar nicht in jeder Hinsicht gelungen fand, aber mit "Hoffnung auf" den Saal verlässt. Zu einer ähnlichen Beobachtung gelangt -Kritiker Andreas Platthaus in seiner online nachgereichten Besprechung: Weniger Zombie-Splatter sondern vielmehr einem filmischen Bildungsroman sei hier beizuwohnen. Vor allemKamera hat ihm imponiert: "Wie sie die thüringische Landschaft einfängt, ist nicht nur eine Augenweide, sondern zudem- 'romantisch' verstanden im geistesgeschichtlichen Sinne des Wortes, das ja nicht zuletzt in Jena seinen deutschen Ursprung hat. Und mit dem, das der Romantik eigen ist, spielt Carolina Hellsgard so souverän, dass die etwas schlichte ökologische Botschaft (...) nicht mehr unangenehm auffällt." Weitere Besprechungen in taz und SZ erzählt in "Paranza - Der Clan der Kinder", einer Verfilmung eines Romans von, von verarmten Jugendlichen in Neapel, die den "" erliegen, schreibt Fabian Tietke in der. Mehr als solide ist die Umsetzung allerdings nicht geworden: "Die Figuren sind selten mehr als Funktionen des Drehbuchs, ihre Träume bleiben Gemeinplätze, ihre Pläne schematisch und die Konflikte zwischen den Clans weitgehend angedeutet." Einen Film darüber, wie Jugendliche, hat-Kritiker Andreas Busche gesehen : Der Film "dreht sich immer wieder um diesen entscheidenden Moment, was dem Film dramaturgischen Schneid abkauft. Das Ende steht, daran hat sich seit den Gangster-Klassikern nichts geändert, von Beginn an fest. Selbst diesind in das Genre schon eingebaut. Um die Kids aber besser zu verstehen, müsste Giovannesi manchmal."Anja Seeliger war nach der Berlinale-Premiere des Films auch nicht gerade begeistert : "Oje, diesen Film hätte man so auch in Hollywood drehen können. ... Selbst Neapel ist, in warmen Farben gefilmt."Weiteres: Dem Kino läuft zwar das Publikum davon, aber die Zahl der Säle und insbesondere die Zahl der gezeigten Filme steigt, stellt Urs Bühler in derfest. Im-Interview mit Katja Nicodemus sprichtüber ihren neuen Film "Die Agentin", über die Arbeit mitund ihre Arbeit in Deutschland und Frankreich.Besprochen werdenAnimationsfilm "Okko's Inn" ( Perlentaucher ),"Blinded by the Light" ( taz Presse ),Drama "Gloria" mit Julianne Moore ( Tagesspiegel Welt ),Thriller "Holiday" ( SZ ), der kolumbianische Film "Monos" von NZZ ),Science-Fiction-Film "I Am Mother" ( SZ ) sowieund m Berliner Kino Krokodil aus Anlass des 25. Jahrestags des Abzugs der sowjetischen Armee aus Deutschland gezeigte Langzeitdokumentation "Lange nach der Schlacht" von 1995 ( taz ).