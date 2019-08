Lee Krasner: Desert Moon, 1955. Los Angeles County Museum of Art. © The Pollock-Krasner Foundation /The Barbican Gallery



Die Malerin Lee Krasner wurde durchaus auch schon zu Lebzeiten gewürdigt, betont Jason Farago in der New York Times, sie bekam Ausstellungen und Retrospektiven. Aber so umfassend wie jetzt in der Barbican Art Gallery in London und ab Oktober in der Frankfurter Schirn Kunsthalle wurde ihr Werk noch nie gezeigt: "Tough, gewissenhaft und todernst, wenn es um die Kunstgeschichte, war Krasner wahrscheinlich die intelligenteste all der MalerInnen, die in den vierziger Jahren die Welt davon überzeugten, dass New York Paris als Epizentrum der modernen Kunst abgelöst hat. Diese Intelligenz zeigte sich in einer Kunst, die wie eine Flipperkugel durch Stile und Medien jagte, von festgefügten Collagen bis zu großen Abstraktionen von Matisse'schem Reichtum. Ihre Intelligenz reichte aber nicht, um ihr den Ruhm amerikanischer Malerei zu sichern, und es konnte sogar hinderlich sein für eine Frau in der machistischsten Ära der amerikanischen Kunst. Krasner erhielt, bis sie sechzig wurde, wenig Aufmerksamkeit von Museen, und sie konnte selten aus dem Schatten Jackson Pollocks heraustreten, mit dem sie von 1945 bis zu seinem frühen Tod 1956 verheiratet war."





Bridget Riley: Chant 2, 1967. © Bridget Riley / Scottish National Gallery



Mitunter musste SZ-Kritiker Alexander Menden die Augen schließen, um Bridget Rileys Bilder in der Scottish National Gallery in Edinburgh ertragen zu können, doch dann konnte er auch wieder gar nicht aufhören, ihre höchst präzisen Bilder zu erforschen. Kaum eine Kunst vermag es so sehr, dem Betrachter seine körperliche Interaktion mit dem Werk bewusst zu machen, wie die Bridget Rileys. Ihre Bilder sind keine Tapeten, kein Hintergrundrauschen. Sie verlangen Aufmerksamkeit. Ihr neurologischer Effekt macht sie im bestmöglichen Sinne ungemütlich, weil sie ihr Nachbild eben nicht nur allein auf der Netzhaut, sondern im gesamten Realitätsempfinden hinterlassen. Dabei muss man nichts tun, nichts nachvollziehen, nichts "verstehen". Man muss nur die Augen öffnen, solange es geht.



