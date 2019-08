Die Longlist zumist da und kann-Kritiker Gerrit Bartels nur sarkasitischen Jubel entlocken : "Die deutsche Gegenwartsliteratur, sie blüht und gedeiht, sie ist so lebendig, wie sie in den vergangenen Jahren schon überaus lebendig war, sie ist stilistisch so reich und stofflich so vielfältig wie nie, sie produziert immer wieder." Letzterer Hinweis spielt darauf an, dass in diesem Jahr neben den "erwartungsgemäßen" ( taz ) Nominierungen für("Schutzzone"),("Die Leben der Elena Silber") und("Herkunft") mit sieben Debüts auffallendauf der Liste stehen, wobei sich Bartels angesichts dieses "" die Frage stellt, "ob diese Titel wirklich besser, preiswürdiger sind als die vielen, die nicht nominiert sind", denn die Nominiertenliste sei auch: "Es gibt Jahr für Jahr immer weniger Bücher, auf die sich wirklich alle bezüglich ihrer Qualität und Wichtigkeit einigen können, dass schnelle Lesbarkeit und Mittelmaß dominieren. Und es scheint auch so, dass Verlagen wie auch der Literaturkritik mehr und mehr diekommen."In der sortiert Andreas Platthaus die nominierten Romane unter anderem nach großen (15) und kleinen (5) Verlagshäusern - insbesondere für letztere sind solche Nominierungen ein, schreibt er. Der freut sich über die Nominierungen von fünf österreichischen Schriftstellerinnen (Raphaela Edelbauer, Andrea Grill, Angela Lehner, Eva Schmidt und Marlene Streeruwitz), die lässt auch Tonio Schachinger nicht unter den Tisch fallen und freut sich somit über sechs österreichische Nominierungen.Weiteres: Auch der reiht sich in die mittlerweile lange Liste der Feuilletons ein, die mit der aus Venezuela geflüchteten Schriftstellerinüber deren in Folge kaum besprochenen Roman "Nacht in Caracas" sprechen. Diehat Verena Luekens erneute Lektüre von Toni Morrisons 1987 erschienenem "Beloved" online nachgereicht Besprochen werden unter anderem"Welcome Home. Erinnerungen, Bilder und Briefe" ( NZZ ),"Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten" ( ZeitOnline ),"Im Unterland" ( Welt ),"Annäherungen. Sieben Essays zu" ( taz ),"Kachelbads Erbe" ( FR ),"Die Tauben von Brünn" ( Standard ), eine Ausstellung im Goethehaus Frankfurt über 200 Jahre Goethes "West-östlichen Divan" ( FAZ ) und"Abendrot" (FAZ).